Le pagelle. Hackett e Abass ultimi a mollare

Cordinier 6.5 (in 28’ 3/6 da due, 5/5 ai liberi, rimbalzi, 4 assist) Non parte in quintetto, ma la sua è una prestazione molto lineare. Riesce a limitare le sbavature e anche in difesa produce cose discrete.

Lundberg 6.5 (in 36’ 4/9 da due, 2/3 da tre, 3/5 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 3 assist) Approfittando dell’assenza di Belinelli comincia fortissimo e per i primi due quarti la sua è una prestazione da incorniciare. Poi tira il fiato e per il resto della squadra iniziano i dolori.

Pajola 6 (in 13’ 0/2 da due, 2/4 da tre, ½ ai liberi un rimbalzo, una persa) Non va affatto male in attacco, ma cade in alcune ingenuità in una serata dove, invece, la Virtus avrebbe dovuto essere perfetta.

Lomazs 5 (in 3’ ½ ai liberi, una persa) Voto severo, ma in appena 3’ commette due errori.

Hackett 6.5 (in 30’ 3/7 da due, 1/1 da tre, 2/4 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 3 assist) Si sciroppa quasi tutta la partita cercando di guidare la squadra verso la migliore prestazione possibile. A tratti sembra predicare nel deserto e in quei momenti ha il merito di non perdere la lucidità.

Mickey 5 (in 20’ 2/4 da due, ¾ ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse) Le sue dormite in difesa consentono al Fenerbahce di prendere il largo.

Polonara 4.5 (in 14’ 0/3 da due, 0/1 da tre, 3 rimbalzi, 2 perse, un assist) Va in campo e commette subito un errore e questo lo manda letteralmente in tilt. Sebbene i compagni lo cerchino anche questo gesto di fiducia non lo accende.

Zizic 5 (in 21’ 2/6 da due, 1/3 ai liberi, 6 rimbalzi, un assist) Molto presente a rimbalzo, molto impreciso nelle altre fasi del gioco, a partire dalla difesa dove non riesce ad arginare i lunghi avversari.

Dunston 5 (in 15’ 2/2 da due, 0/1 da tre, un rimbalzo) Come nella gara d’andata per lui Motley resta un rebus con una attenuante non da poco. Gli arbitri non lo tutelano più di tanto e così in area sono spesso volate botte da orbi.

Abass 7 (in 21’ ½ da due, 3/7 da tre, ½ ai liberi, 3 rimbalzi, 2 recuperate, un assist) Iniziando forte e provando a finire forte è stato il migliore tra i bianconeri.

m.s.