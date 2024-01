Le pagelle. Hackett e Shengelia, due certezze

Cordinier 8 (in 24’ 3/10 da due, 1/1 da tre, 2/2 ai liberi, 9 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 3 assist). Mette il turbo nel finale dando la spallata necessaria per consentire alla Virtus di mettere in tasca questa vittoria.

Lundberg 7,5 (in 24’ 3/5 da due, 1/3 da tre, 2 rimbalzi, una persa, 2 assist). Si vede che in questo gruppo ci sta bene anche perché gli viene perdonata qualche sbavatura il risultato è che nel finale anche lui ci mette l’intensità giusta.

Belinelli 7,5 (in 25’ 2/7 da due, 2/8 da tre, 6/8 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, un assist). Tante buone cose, con uno sforzo difensivo importante, gli fanno perdonare le polveri bagnate nel tiro da tre.

Pajola 7 (in 12’ 1/1 da due, 2/2 da tre, un rimbalzo, 2 perse, 2 assist). Molto ordinato inizia a trovare affidabilità anche in attacco.

Shengelia 8 (in 32’ 4/7 da due, 2/7 da tre, 4/6 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 3 assist). Ennesimi straordinari per il georgiano che resta uno dei due principali pilastri di questa squadra.

Hackett 8 (in 29’ 2/4 da due, 3/5 da tre, 2/4 ai liberi, 2 perse, 2 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 5 assist). Lui è la seconda colonna di un gruppo a cui detta il ritmo in maniera ottimale.

Polonara 7 (in 8’ 1/1 da tre, un rimbalzo). La Segafredo Arena festeggia la sua tripla che tra l’altro arriva in un momento importante. Per il resto si vede che deve ancora ritrovare la tenacia e la solidità dei giorni migliori.

Zizic 6,5 (in 12’ 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa). Normale che all’esordio sia un po’ impacciato anche perché deve inserirsi in un gruppo dove tutto funziona a meraviglia.

Dunston 6,5 (in 21’ 2/3 da due, 2 rimbalzi, un assist). Fa fatica, ma è normale che paghi pegno quando di fronte si ritrova un avversario che ti costringe a giocare a ritmi alti.

Abass 6 (in 13’ 0/1 da tre, un rimbalzo, un assist). Impiegato nel suo ruolo naturale non brilla.

