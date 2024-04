Le pagelle. Hackett ha sempre il piglio giusto

Cordinier 6,5 (in 24’ 5/7 da due, 0/1 da tre, 4 rimbalzi, 4 assist). In una partita dove gli avversari puntano a farti correre per stancarti, lui riesce a tenere il passo senza andare in debito di ossigeno.

Lundberg 5,5 (in 20’ 5/6 da due, 0/4 da tre, 2 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 2 assist). Se fa canestro la sua vena egoistica viene perdonata, altrimenti è biasimata. Qui siamo un po’ più verso la seconda situazione.

Belinelli 5,5 (in 20’ 1/2 da due, 2/7 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 5 perse, una recuperata). E’ la sintesi della gara disputata dalla Virtus, parte forte e poi si spegne.

Pajola 5 (in 17’ 0/1 da due, 0/1 da tre, 1/2 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse, un assist). Penalizzato dal metro arbitrale, ma non è più un ragazzino e in gare come queste dove comunque trovare il modo per essere più solido.

Dobric sv (in 1’).

Shengelia 6 (in 23’ 6/7 da due, 0/3 da tre, 7 rimbalzi, 4 perse, 2 recuperate, un assist). A differenza dei suoi compagni gioca un primo tempo da 4 e una ripresa da 8. La media fa il suo voto finale.

Hackett 7 (in 24’ 1/4 da due, 3/3 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata). Il migliore tra i bianconeri per come ha difeso e per come ha cercato di svegliare la squadra dal torpore nel terzo quarto.

Mickey 5 (in 11’ 0/1 da due, 1/1 da tre, 4 rimbalzi, una persa). Si è completamente perso riproponendo lo stesso finale della passata stagione.

Polonara 6 (in 16’ 1/2 da tre, 5 rimbalzi, una persa, 2 assist). Era un ex, non ha inciso più di tanto, ma non ha nemmeno sfigurato.

Zizic 5,5 (in 12’ 2/3 da due, 0/1 ai liberi, un rimbalzo, una persa). Troppo pesante per reggere i ritmi voluti dai baschi. Adesso che le partite si diradano la Virtus deve trovare il tempo per inserirlo nei meccanismi perché l’area è un tallone d’Achille.

Dunston 5 (in 13’ 0/1 da due, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata, un assist). Tenta di giocare di esperienza, ma i suoi avversari non sono stupidi e lo portano a spasso.

Abass 6 (in 21’ 2/2 da due, 1/4 da tre, un rimbalzo). Un discreto contributo per un giocatore che ha rotto tutti gli indugi.

m. s.