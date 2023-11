Le pagelle. Hackett predica nel deserto

Lundberg 6 (in 21’ 35 da due, 25 da tre, 22 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, un assist). Ci prova fino alla fine, ma alterna cose buone a momenti di confusione.

Belinelli 5,5 (in 23’ 13 da due, 29 da tre, 33 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa). Litiga troppo con il canestro, soprattutto nei momenti in cui era necessario far uscire il coniglio dal cilindro per raffreddare la fiducia avversaria.

Pajola 5 (in 18’ 02 da tre, 24 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 3 assist). In difesa non tiene, in attacco pasticcia. In altre parole una brutta partita.

Smith 5 (in 13’ 13 da due, 02 da tre, 11 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, un assist). Da uno con la sua esperienza è lecito aspettarsi molto di più, mentre si fa prendere dalla fregola generale di riaprirla con le giocate individuali.

Dobric 5 (in 12’ 12 da tre, 3 assist). Giudizio simile a quello di Smith, con la differenza che ci prova a far fare uno scatto di mentalità alla squadra, ma non ci riesce.

Mascolo 5,5 (in 5’ una recuperata, 2 assist). Bene nelle ultime giocate del primo tempo, male alla ripresa delle ostilità.

Cacok 5 (in 19’ 01 da due, 12 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse). Non ripete la gara di giovedì sera.

Shengelia 6 (in 25’ 49 da due, 11 da tre, 35 ai liberi, 0 rimbalzi, 5 perse). Parecchio limitato dai falli, inizia ad accusare il fatto che viene sovrautilizzato sia in campionato che in Eurolega essendo al momento l’unica ala grande di ruolo.

Hackett 6,5 (in 25’ 23 da due, 13 da tre, 44 ai liberi, 4 rimbalzi, una recuperata, 2 assist). Bene nelle conclusioni e nella gestione della squadra, purtroppo per i bolognesi predica nel deserto.

Dunston 5 (in 20’ 23 da due, 12 ai liberi, 5 rimbalzi, una recuperata). Bayehe gli mangia in testa, ma anche in questo caso le gambe sono appesantite dalla penuria di lunghi con cui la Virtus deve momentaneamente fare i conti.

Abass 6,5 (in 19’ 11 da due, 34 da tre, una persa). Partita molto concreta che avrebbe meritato maggior gloria.

