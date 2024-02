Le pagelle. L’inizio di Cordinier illude tutti

Cordinier 6,5 (in 25’ 4/5 da due, 0/3 da tre, 4/5 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 perse, 2 assist). Parte forte e ogni tanto ci mette anche qualche guizzo compresa una stoppata spettacolare. Il problema è che pure c’è qualche errore.

Lundberg 6,5 (in 24’ 1/4 da due, 3/3 da tre, un rimbalzo, 2 perse, una recuperata, un assist) Perfetto da tre, non ha continuità per porre rimedio alla brutta serata del suo capitano.

Belinelli 5 (in 21’ 0/3 da due, 1/7 da tre, 1/1 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa). Il Barcellona lo sfida di difesa e quando questo succede poi lui si accende in attacco. Questa volta non è successo.

Pajola 5,5 (in 9’ 2 rimbalzi, una persa, un assist). Lo si vede dolorante in panchina per una partita che ha voluto giocare nonostante non fosse in perfette condizioni fisiche. Ora bisogna sperare che la generosità non abbia fatto più danni.

Dobric 6 (in 5’ 1/2 da due, 0/2 da tre, un rimbalzo, una recuperata). Fermo da un mese non va malissimo lasciando intendere che cosa abbia perso la Virtus in questi 30 giorni.

Lomazs sv (in 2’).

Hackett 6 (in 30’ 2/4 da due, 0/2 da tre, 2 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 2 assist). Impreciso in attacco dove deve fare i conti con gli errori dei compagni. Il solito mastino in difesa.

Mickey 5 (in 21’ 4/7 da due, 0/3 da tre, 3 rimbalzi, 3 perse, una recuperata). Si fa portare a spasso dai lunghi avversari.

Polonara 5,5 (in 17’ 3/3 da due, 0/2 da tre, un assist) C’è tanta sfortuna in una prestazione dove dimostra di aver ritrovato il senso della posizione anche se manca il feeling con il canestro.

Zizic 4 (in 16’ 1/5 da due, 0/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 assist). Stranamente pesante per uno che dovrebbe essere abituato a giocare questi ritmi.

Dunston 4,5 (in 18’ 2/2 da due, 0/1 da tre, 3 rimbalzi, una persa, un assist). C’era bisogno della sua esperienza per mettere in difficoltà i lunghi avversari che, invece, hanno fatto il bello e il cattivo tempo.

Abass 6 (in 14’ 2/4 da 2, 0/2 da tre, 4 rimbalzi, 4 perse, 2 recuperate, 2 assist). Uno dei pochi ad avere l’energia giusta.