Le pagelle. Mascolo e Lomazs, belle risposte

Lundberg 6.5 (in 8’da due, ½ da tre, 2 rimbalzi, una persa, 2 assist) Utilizzato con il contagocce anche perché delle sue fiammate non c’è bisogna, fa comunque vedere che la sua mano è sempre calda.

Belinelli 7.5 (in 17’ ½ da due, ¾ da tre,3/3 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata, un assist) Una partita statisticamente perfetta in una giornata dove la difesa avversaria ha la stessa consistenza del burro.

Mascolo 7.5 (in 25’ 4/6 da due, 0/1 da tre, 8 rimbalzi, una persa, una recuperata, 7 assist) Fa vedere che da qualsiasi altra parte avrebbe uno spazio maggiore rispetto a quello che ha avuto fin qui. Dimostra di avere comunque un feeling importante con i compagni.

Lomazs 7 (in 15’ 2/27 da due, 2/2 da tre, un rimbalzo, una persa, un assist) Trova il modo di rendersi utile in un gruppo che ha già consolidato le sue gerarchie.

Shengelia 7 (in 18’ 4/5 da due, 0/2 da tre, 3/3 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 3 assist) Sta in campo con grande autorità confermando il recente infortunio è stato completamente assorbito.

Hackett 6.5 (in 15’ 2/2 da tre, 5 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, un assist) Le cifre sono buone ma commette qualche fallo di troppo a causa di qualche distrazione.

Mickey 7.5 (in 17’ 7/8 da due, 0/1 da tre, 5 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, 3 assist) Mette in mostra tutta la sua duttilità contro un avversario che non ci trova neppure a fermarlo.

Polonara 7 (in 22’ 2/2 da due, 0/2 da tre, 4 rimbalzi, una persa, 4 assist) Buona prestazione condita da quelle cose invisibili che non vengono registrate nelle statistiche, ma alla fine risultano vincenti.

Zizic 8 (in 23’ 6/6 da due, 3/3 ai liberi, 7 rimbalzi. 5 perse, una recuperata) Semplicemente fa il bello e il cattivo tempo sotto canestro.

Abass 6.5 (in 17’ 2/3 da due, 0/2 da tre, ½ ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, un assist) Non è sempre continuo e a volte commette qualche ingenuità.

Cordinier 7 (in 23’ 4/4 da due, 0/2 da tre, 3 rimbalzi, 2 recuperate, 2 assist) Tanta energia e anche la generosità di giocare nel sistema anziché far spiccare i suoi guizzi individuali.

Massimo Selleri