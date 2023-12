Le pagelle. Mascolo è un fattore, Dobric solido

Cordinier 7 (in 21’ 24 da due, 22 da tre, 5 rimbalzi, una persa, una recuperata 5 assist). Gioca una prova di grande sostanza vincendo il duello del fisico e dell’energia con i suoi diretti avversari.

Lundberg 8 (In 20’ 44 da due, 47 da tre, 12 ai liberi, un rimbalzo, una persa, una recuperata, 2 assist). Una prestazione in cui dimostra di avere attributi che si coniugano con un talento raro.

Belinelli 6.5 (in 22’ 04 da due, 13 da tre, 56 ai liberi, un rimbalzo, 3 perse, una recuperata, 3 assist). Litiga un po’ con il canestro e qualche suo tiro fuori ritmo ha il sapore della forzatura.

Smith 6 (in 4’ una persa). Non è ancora in ordine fisicamente. Una sufficienza legata al fatto che ha accettato di provare stringendo i denti.

Dobric 7 (in 18’ 14 da due, 01 da tre, 5 rimbalzi). Tante cose intelligenti per chi dimostra di avere tanta esperienza di non voler essere a tutti i costi il protagonista principale.

Mascolo 7.5 (in 4’ 13 da due, un rimbalzo). Quattro minuti di un peso specifico altissimo. Se la Virtus ha vinto questa gara lo deve anche a come questo ragazzo ha aggredito la partita.

Cacok 5.5 (in 4’). Tutti sembrano essere ad un livello superiore e gli arbitri penalizzano la sua inesperienza.

Shengelia 7.5 (in 32’ 28 da due, 25 da tre, 46 ai liberi, 9 rimbalzi, una persa, 5 recuperate, 2 assist). Le cifre testimoniano la buona gara, con l’aggiunta che ha messo fuori partita Hernangomez.

Hackett 8 (in 32’ 37 da due, 25 da tre, 22 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 recuperate, 6 assist). Dal -16 in poi non ha sbagliato più nulla.

Mickey 6.5 (in 21’ 46 da due, 01 da tre, 02 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa, una recuperata). Prestazione discreta, macchiata da un doppio errore dalla lunetta che poteva costare il successo.

Dunston 6.5 (in 20’ 12 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata). Li sotto fa a spallate, ma non è incisivo come al solito.

Abass ng (in 2’ 01 da tre, una recuperata) Giusto una comparsata.

