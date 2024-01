Le pagelle. Mickey, buon rientro che fa sperare

Cordinier 5.5 (in 23’ 2/4 da due, 1/1 da tre, 2/2 ai liberi, 6 rimbalzi, 3 perse, 3 recuperate, 3 assist). Ci mette un po’ di energia e un po’ di precisione, ma tutto questo non basta per fare in modo che la squadra giochi una prestazione decente.

Lundberg 5 (in 19’ 2/2 da due, 2/7 da tre, 4/4 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, una recuperata, un assist). Le cifre sarebbero anche buone, ma non descrivono un atteggiamento troppo individualista per questo tipo di squadra.

Belinelli 5.5 (in 21’ 4/8 da due, 0/3 da tre, 2/3 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 3 assist). Per sopperire alle difficoltà altrui c’era bisogno del suo talento che, invece, ha messo in campo solo a sprazzi.

Pajola 4.5 (in 11’ 1/1 da due, 1/2 da tre, una persa, un assist). Brutta partita e stranamente nervosa. Piglia pure un tecnico e il suo quinto fallo è una pura ingenuità.

Lomazs 6 (in 9’ 1/1 da due, 0/1 da tre, 1/1 ai liberi, una persa). Fa quello per cui è arrivato a Bologna: tenere il fronte quando Banchi mette in panchina anche le seconde linee.

Shengelia 4 (in 15’ 0/2 da due, 0/1 da tre, 3/4 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, un assist). Ha completamente esaurito tutte le energie.

Hackett 4 (in 27’ 2/4 da due, 0/1 da tre, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 7 perse, 3 assist). Anche lui ha bisogno di tirare il fiato.

Mickey 6.5 (in 13’ 1/2 da due, 2/3 da tre, 4/4 ai liberi, 5 rimbalzi, un assist). Un buon rientro. In pochi minuti dimostra di essere già nel pieno della forma.

Polonara 6 (in 16’ 1/1 da due, 1/1 da tre, 3 rimbalzi, una recuperata). Buona partita con qualche errore che la contaminano.

Zizic 5.5 (in 8’ 1/1 da due, un rimbalzo, una persa). Banchi svelerà che era indisposto, altrimenti il voto sarebbe stato più negativo.

Dunston 5,5 (in 25’ 2/2 da due, 2 rimbalzi, una recuperata, un assist). Anche da lui era lecito aspettarsi qualcosa di più. Abass 5 (in 15’ 1/2 da due, 0/3 da tre, un assist) Spuntato, come del resto lo è stato tutto l’attacco della Virtus.

Massimo Selleri