Le pagelle. Mickey duttile ed efficace

Lundberg 6,5 (in 24’ 2/3 da due, 1/5 da tre, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata, 3 assist). Nel finale esce dolorante dopo essere scivolato e nelle prossime ora si avranno maggiori notizie sull’entità di questo problema muscolare. Per il resto una prova discreta.

Belinelli 8 (in 27’ 1/3 da due, 3/7 da tre, 11/11 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse, 3 assist). Semplicemente straordinario con la sua perfezione dalla lunetta.

Pajola 6,5 (in 24’ 1/4 da due, 0/1 da tre, 2 rimbalzi, 2 recuperate, 2 assist). Si spende parecchio in difesa e questo gli toglie un po’ di lucidità in attacco.

Hackett 6 (in 21’ 0/2 da due, 0/2 da tre, 1/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 perse, una recuperata, 4 assist). Parte freddo, poi nella seconda parte della gara si è ripreso.

Mickey 8 (in 29’ 4/7 da due, 1/2 da tre, 6/8 ai liberi, 7 rimbalzi, 3 assist). Prestazione da lungo esperto quale dovrebbe essere sempre. L’assenza di Shengelia lo porta a giocare anche da ala e lui dimostra una grande duttilità nell’affrontare questo compito.

Polonara 6 (in 20’ 1/2 da due, 0/2 da tre, 6 rimbalzi, 2 assist). Gli manca lo smalto nei giorni migliori, anche se a rimbalzo, dove la Virtus soffre parecchio, combina qualcosa di buono.

Zizic 5 (in 3’ 0/1 da due). Pochissimi minuti.

Dunston 7 (in 24’ 3/4 da due, 4/6 ai liberi, 7 rimbalzi, una persa, una recuperata). Lui insieme a Cordinier è stato il più penalizzati da una terna arbitrale che non ha saputo stabilire un metro a volte fischiando i sospiri a volte chiudendo gli occhi su qualche mazzata. Fa valere tutta la sua esperienza.

Abass 7 (in 15’ 1/3 da due, 1/3 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa). Partita molto concreta dove fa sentire il fisico e il suo talento offensivo.

Cordinier 7 (in 14’ 3/5 da due, 1/3 da tre, 5/5 ai liberi, una persa). Tanta energia in una partita dove è costretto ad uscire per 5 falli e l’ultimo è stato un tecnico un po’ ingenuo anche se obiettivamente le proteste erano comprensibili. Tolto questo neo, è stato utilissimo alla squadra.

Massimo Selleri