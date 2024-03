Le pagelle. Mickey e Dobric, due fantasmi

Lundberg 5 (in 30’ 2/7 da due, 2/3 da tre, 5/6 al tiro, 2 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 3 assist). Le cifre al tiro non sono buone e a questo si unisce al fatto che fare il playmaker non sembra essere il suo mestiere, neppure nelle situazioni di emergenza. Per farlo dovrebbe rinunciare a quella vena di egoismo che lo sta caratterizzando.

Belinelli 6 (in 27’ 2/6 da due, 3/11 da tre, 1/1 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 assist). La precisione lascia a desiderare, ma la difesa serba deve sempre adeguarsi alla sua presenza in campo. Nel finale cerca di tutelare tutta la squadra da alcune decisioni arbitrali penalizzanti.

Pajola 5 (in 19’ 0/1 da due, 1/1 da tre, 2/2 ai liberi, 3 perse, 2 assist). Sta attraversando un momento complicato con la partenza in quintetto che lo limita parecchio.

Dobric 4 (in 12’ 1/1 da due, 0/2 da tre, un rimbalzo). Come ex non incide per niente e in campo crea solo problemi alla squadra.

Lomazs 5,5 (in 11’ 0/2 da due, 1/1 da tre, un rimbalzo). Qualcosina in più è lecito pretendere da chi è comunque una terza linea.

Shengelia 7 (in 29’ 7/13 da due, 2/6 da tre, 5/5 ai liberi, 4 rimbalzi, 4 perse, 5 assist). Tante cose buone leggermente scalfite da un finale dove la stanchezza gli fa perdere le staffe.

Mickey 4 (in 18’ 3/8 da due, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, un assist). Conferma la sua inaffidabilità. Serviva una partita di un certo spessore, ma si è dimostrato subito tenero.

Polonara 5,5 (in 11’ 0/1 da due, 0/1 da tre, 5 rimbalzi). Anche da lui è lecito attendersi qualcosa in più.

Dunston 5 (in 20’ 1/3 da due, 6 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 2 assist). Cerca di farsi sentire a rimbalzo, dove va fa vedere di essere una vecchia volpe, ma stranamente durante la gara è diventato un peso nonostante la sua lunga esperienza.

Abass 6,5 (in 23’ 1/3 da due, 1/4 da tre, 6 rimbalzi, una recuperata, 2 assist). In questo momento è uno dei giocatori più in forma. Sa sempre che cosa fare sia in attacco che in difesa.

Massimo Selleri