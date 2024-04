Le pagelle. Mickey, una notte da incubo

Lundberg 4,5 (in 19’ 1/3 da due, 0/3 da tre, un rimbalzo, una recuperata, 2 assist). Se fa canestro il suo egoismo ha un senso, altrimenti si trasforma in un vantaggio per la difesa avversaria.

Belinelli 5 (in 25’ 1/4 da due, 2/11 da tre, 5/5 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse, 3 assist). Aggiusta le cifre nel finale, ma per vincere a Milano serviva la partita perfetta e lui ne è molto distante.

Pajola 5 (in 25’ 1/1 da due, 1/3 da tre, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 recuperate, 2 assist). Ha parecchie colpe sul parziale di 13-0 iniziale che dà coraggio ai padroni di casa e poi qualcosa combina, ma anche questa prestazione è di molto al di sotto delle sue possibilità.

Dobric 4,5 (in 13’ 2/4 da tre, un rimbalzo, un assist), Si vede che gli manca la fiducia. Ogni tanto combina qualcosa di buono, ma è come se avesse lasciato l’autostima in Serbia.

Lomazs 5 (in 7’ 0/1 da due, 0/1 da tre, 2/2 ai liberi, un assist). Messo in campo per far rifiatare gli altri, non approfitta fino in fondo del fatto che anche la difesa biancorossa ha mollato gli ormeggi.

Shengelia 6 (in 24’ 6/10 da due, 0/2 da tre, 9/10 ai liberi, un rimbalzo, 4 perse, un assist). Gioca tanto e fa vedere quanto è incisivo, ma si porta dietro il neo di non essere riuscito a marcare Mirotic.

Hackett 4 (in 17’ 0/2 da due, 1/2 da tre, 5 perse, un assist) Una prestazione molto negativa.

Mickey 4 (in 12’ 1/3 da due, 1/1 da tre, 3 rimbalzi, 2 perse). E’ dentro una buca e non ne viene fuori. Nel gergo cestistico questa è la descrizione della sua attuale situazione.

Polonara 6,5 (in 17’ 1/1 da due, 2/2 da tre, 6 rimbalzi, una recuperata, 3 assist). Prestazione senza sbavature che avrebbe meritato maggior gloria.

Zizic 4 (in 11’ 2/3 da due, 1/2 ai liberi, 5 rimbalzi). Con il suo arrivo la Virtus avrebbe dovuto risolvere i problemi sotto canestro, ma al momento non è così.

Dunston 4 (in 16’1/2½ da due, 3 rimbalzi, un assist). Ha le pile completamente scariche.

Abass 5,5 (in 15’ 1/2 da due, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, un assist). Una magia alla fine del primo periodo fa ben sperare, ma in difesa gli avversari gli scappano da tutte le parti.

m. s.