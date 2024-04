Le pagelle. Pajola e Dunston monumentali

Cordinier 5,5 (in 7’ 1/2 da due, 0/2 da tre, un rimbalzo, 2 perse, un assist). Si vede che è ancora indietro dal punto di vista della condizione fisica.

Lundberg 8 (in 31’ 3/6 da due, 2/5 da tre, 0/2 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 7 assist). E’ tornato il giocatore della prima parte della stagione, quando con le sue magie vinceva le partite nei minuti finali.

Belinelli 7,5 (in 19’ 1/1 da due, 3/7 da tre, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata). Il voto può sembrare generoso, ma bisognerebbe chiedersi cosa avrebbe potuto fare se gli arbitri non avessero consentito una marcatura oltre il limite su di lui.

Pajola 7,5 (in 17’ 1/1 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse, 3 rimbalzi). Un gladiatore vero, probabilmente il miglior difensore di tutta la partita.

Shengelia 7 (in 22’ 4/12 da due, 1/2 da tre, 2/4 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 3 assist). Anche su di lui gli avversari non hanno giocato di fioretto, ma alla fine è venuta fuori tutta la sua resilienza.

Hackett 6,5 (in 25’ 1/4 da due, 0/1 da tre, 5 rimbalzi, una persa, una recuperata, 2 assist). Un tecnico assurdo per un’ infrazione altrettanto non comprensibile lo ha un po’ messo fuori partita, ma quando è rientrato nei giusti binari ha fatto vedere buone cose.

Mickey 5 (in 5’ 0/1 da due, 3 rimbalzi, 3 perse). A parte una stoppata il resto sono errori e, infatti, sta in campo poco.

Polonara 7,5 (in 17’ 0/2 da due, 2/3 da tre, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, una recuperata). Era un ex e ha fatto vedere che qualcuno l’anno scorso si è sbagliato quando ha deciso di darlo via.

Zizic 6,5 (in 13’ 2/4 da due, 3 rimbalzi, 2 perse, un assist). Sta nel piano della partita facendo buona guardia sotto canestro.

Dunston 7 (in 20’ 3 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 2 assist) Tante buone cose tra esperienza e talento.

Abass 8 (in 24’ 2/2 da due, 2/7 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, una pera, una recuperata). Conferma di avere attributi mostruosi. Sale dalla panchina e va subito in lunetta perché Shengelia è ko e non sbaglia nulla. Tutto il resto è sulla stessa lunghezza d’onda di questo episodio.

Massimo Selleri