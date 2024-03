Le pagelle. Pajola e Polonara, bene così

Lundberg 7 (in 20’ 4/6 da tre, 4 rimbalzi, un assist). Molto preciso nel tiro pesante. Sgravato dell’onere della regia torna a pungere dall’arco.

Belinelli 8,5 (in 13’ 0/2 da due, 4/4 da tre, 5/6 ai liberi, un rimbalzo, una persa, 4 assist). Nel terzo quarto segna 13 punti in 5’. Gioca a un livello superiore alla perfezione pur avendo compiuto 38 anni.

Pajola 8 (in 28’ 2/3 da due, 2/5 da tre, 7 rimbalzi, una persa, 5 assist). Tante buone cose in regia, una notevole presenza a rimbalzo, e anche qualche canestro importante.

Dobric 6,5 (in 20’ 1/3 da due, 0/4 da tre, 1/2 ai liberi, un rimbalzo, un assist). Le cifre dicono che sparacchia soprattutto dalla lunga distanza, ma non evidenziano il lavoro che ha fatto in difesa.

Mascolo 6 (in 8’ 1/3 da due, 0/2 da tre, un rimbalzo, una persa, un assist). Gettato nella mischia subito, parte bene e poi un po’ si perde.

Lomazs 6 (in 10’ 0/1 da due, 0/2 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa). Fa ancora fatica a entrare nei meccanismi bianconeri.

Shengelia 6 (in 18’ 3/5 da due, 0/3 da tre, 2/4 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 perse, una recuperata, un assist). Le poche volte in cui perde le staffe coincidono con uno stato fisico non perfetto. Oggi non c’era bisogno di lui e queste rende ancora meno influente l’espulsione.

Menalo sv (in 1’ ).

Polonara 8 (in 16’ 1/2 da due, 4/4 da tre, 3 rimbalzi, una persa, 2 assist). Anche lui gioca una partita ai limiti della perfezione. Zizic 6,5 (in 17’ 1/2 da due, 2/3 ai liberi, 8 rimbalzi, 3 perse). Fa sentire tutta la sua presenza contro i lunghi di Brescia e più in generale fa vedere quanto possa essere utile a questa squadra che ha nei rimbalzi uno dei talloni d’Achille.

Dunston 6 (in 22’ 1/1 da due, un rimbalzo). Si prende una giornata di riposo limitandosi a fare il compitino.

Abass 8 (in 27’ 2/2 da due, 3/6 da tre, 5 rimbalzi, 2 perse). Era un ex e ci teneva a fare bene. Di pallone in pallone ha dimostrato di essere ritornato il giocatore di un tempo dopo avere tribolato parecchio. Ora la Virtus può fare affidamento su di lui da qui a fine stagione.

Massimo Selleri