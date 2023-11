Le pagelle. Pajola, una regia sufficiente

Cordinier 5 (in 18’ 13 da due, 14 da tre, 22 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, un assist). La difesa del Real è stata capace di disorganizzare completamente la sua energia.

Lundberg 4 (in 11’ 01 da due, un rimbalzo, una persa, un assist). E’ tornato quello della passata stagione: un giocatore testardo che non vuole saperne di ragionare.

Belinelli 6 (in 24’ 11 da due, 37 da tre, 46 ai liberi, un assist). Cerca di suonare la carica, ma le sue armi sono parzialmente spuntate. Due errori dalla lunetta sono arrivati nel momento più sbagliato e a questo bisogna aggiungerci qualche tiro affrettato.

Pajola 6 (in 27’ 11 da due, 02 da tre, 3 rimbalzi, 4 perse, una recuperata, 7 assist). Non va malissimo in regia, mentre in difesa si perde. Anche lui è probabilmente rimasto sorpreso dalla fisicità degli avversari.

Smith 5 (in 11’ 23 da due, 12 da tre, 12 ai liberi, 2 perse). Cifre buone, ma da un giocatore della sua esperienza ci si aspetta davvero tanto di più.

Dobric 6 (in 15’ 11 da due, 11 da tre, 3 rimbalzi). L’unico che forse non ha perso la concentrazione anche quando si è trovato con gli spazi chiusi.

Shengelia 6 (in 31’ 47 da due, 03 da tre, 44 ai liberi, 6 perse, 4 recuperate, 2 assist). Il Real sa che in questa fase il gioco della Virtus dipende molto dalle sue prestazione e ha trovato il modo per imbrigliarlo.

Hackett 5,5 (in 13’ 22 da due, 57 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 3 assist). Parte dalla panchina, ma a lui si chiede di essere comunque perfetto dato che è uno di quelli che dovrebbe fare la differenza soprattutto in partite come questa.

Mickey 5 (in 25’ 49 da due, 03 da tre, 5 rimbalzi, una persa). Sparacchia inutilmente a salve e la sua sarebbe stata una pessima prestazione se non avesse combinato qualcosa a rimbalzo.

Dunston 6 (in 24’ 45 da due, 12 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse). Tanto mestiere che si traduce in una buona sostanza.

Abass 5 (in 1’ 02 da tre). Sta poco in campo anche perché si prende due tiri senza senso.

