Le pagelle. Polonara adesso è una garanzia

Cordinier 5,5 (in 16’ 1/4 da due, 0/3 da tre, 2 rimbalzi, una persa, un assist). Gara nervosa tipica di chi è rientrato da un infortunio e ancora non riesce a fare quello che vorrebbe.

Lundberg 6 (in 23’ 3/3 da due, 3/8 da tre, un rimbalzo, una persa, 4 assist). Parte bene poi si spegne e insiste un po’ troppo nel trovare una nuova accensione in attacco.

Belinelli 8 (in 26’ 0/2 da due, 5/6 da tre, 6/7 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, una recuperata, 2 assist). Una gara semplicemente perfetta. C’era bisogno di questa vittoria e lui ha risposto presente.

Pajola 6 (in 22’ 3/4 da due, 0/4 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 4 assist). Le cifre non dicono quanto sia stato solido nel momento in cui la Virtus ha alzato l’intensità difensiva.

Shengelia 5 (in 19’ 3/5 da due, 0/1 da tre, 2/4 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse, 3 assist). Tira il fiato dopo aver tirato per tanto tempo la carretta. Banchi fa bene non insistere per non metterlo ulteriormente in difficoltà.

Hackett 5,5 (in 20’ 1/1 da due, 1/2 da tre, 2/2 ai liberi, 6 rimbalzi, 3 perse, una recuperata, 3 assist). Molto nervoso e questo non è da lui. Esce per cinque falli e il suo problema principale in questa gara è controllare l’energia.

Polonara 7,5 (in 22’ 3/4 da due, 0/2 da tre, 4/4 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 perse, 5 assist). Anche lui si avvicina alla perfezione. Sta diventando quella garanzia di cui la squadra ha bisogno per evitare di spremere i suoi compagni di reparto.

Zizic 6 (in 14’ 4/5 da due, 3/5 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa). Fino a quando i compagni lo cercano sta in partita, poi si perde.

Dunston 7 (in 25’ 4/6 da due, 1/2 ai liberi, 4 rimbalzi). Senza le sue manone nel secondo tempo la difesa della Virtus non avrebbe avuto l’efficacia che ha avuto. E’ sempre un punto di riferimento per i compagni e anche nel gioco senza palla è un maestro.

Abass 6 (in 12’ 1/1 da due, 0/3 da tre, 2 rimbalzi, una recuperata). Svolge con diligenza il suo compito.

Massimo Selleri