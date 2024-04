Le pagelle. Polonara, prova da incorniciare

Lundberg 6,5 (in 27’ 1/1 da due, 2/4 da tre, 3 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, un assist). Parte in quintetto, gioca in maniera ordinata commettendo qualche ingenuità di troppo quando Reggio cerca di dare la spalla.

Belinelli 7 (in 25’ 1/3 da due, 2/9 da tre, 4/5 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 assist). Le cifre direbbero che questo voto è sovradimensionato rispetto a quello che ha fatto vedere in campo. Il fatto è che ora sta utilizzando tutta la sua intelligenza cestistica e l’esperienza anche per difendere.

Mascolo 6,5 (n 10’ 1/4 da due, 1/1 da tre, un rimbalzi, una persa, una recuperata, 2 assist). Gioca alla sua maniera e qualche volta forza. Quello che manca è l’intesa ed è normale che non ci sia quando si è il quarto play.

Shengelia 8 (in 25’ 3/4 da due,1/2 da tre, 6/7 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 5 assist). Perfetto e non solo per quello che riguarda la fase offensiva, ma anche quando bisogna evitare che gli avversari abbiano un accesso troppo facile al canestro.

Hackett 7 (in 26’ 1/3 da tre, 2/5 da tre, 3 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 5 assist). Anche in questo caso le statistiche potrebbero far pensare che il giudizio sia eccessivo, ma con lui in campo la difesa acquisisce una maggiore intensità.

Mickey 6 (in 13’ 3/4 da due, 0/2 da tre, 0/2 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa). Continua a fare fatica. Nel suo reparto tutti stanno crescendo mentre lui dà l’idea di fare qualche passo indietro.

Polonara 7,5 (in 17’ 4/5 da due, 0/1da tre, 2/3 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, 2 assist). Gara da incorniciare per Achille che di questa partita era anche un ex e che sta ritrovando lo smalto che la malattia in modo silente gli aveva tolto.

Zizic 7 (in 26’ 4/5 da due, 3/4 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa, un assist). Gara solida a dimostrazione di come stia entrando nei meccanismo della squadra.

Abass 6 (in 12’ 0/1 da due, 0/2 da tre, 2 rimbalzi). Meno esplosivo rispetto al solito, ci sono momenti della gara in cui sembra perdersi.

Cordinier 6,5 (in 19’ 2/2 da due, 1/1 da tre, 1/3 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse). Tanta energia, a volte non spesa nel migliore dei modi.

m. s.