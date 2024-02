Le pagelle. Polonara verso il top, delude Zizic

Cordinier 5.5 (in 25’ 2/3 da due, 0/4 da tre, ¾ ai liberi, 3 rimbalzi, 2 recuperate, 3 assist) Esce per cinque falli commettendo anche una serie di ingenuità che normalmente non gli appartengono.

Lundberg 6.5 (in 25’ 4/7 da due, 2/6 da tre, ½ ai liberi, un rimbalzo, 3 assist) Tante buone cose anche se non è il solito tiratore che si scalda nell’ultimo periodo e che da solo chiude le partite.

Belinelli 7.5 (in 24’ 3/6 da due, 5/9 da tre, 0/1 ai liberi, una persa) Gioca ad un libello magistrale e comunque non paio di gradini sopra i suoi compagni. Se la Virtus può consolarsi con il fatto che ha mantenuto la differenza canestri a suo favore lo deve a lui.

Pajola 5.5 (in 16’ 0/1 da due, 0/1 da tre, ½ ai liberi, 3 rimbalzi, 2 assist) Si vede che non ha ancora recuperato le energie e il risultato è una prestazione dove l’impegno non è brillantezza.

Dobric 5 (4’ 1/1 da due, una persa, una recuperata) Pochi minuti e tanti errori, forse troppi per uno della sua esperienza.

Shengelia 6 (in 27’ ¾ da due, 0/3 da tre, 6/9 ai liberi, 2 rimbalzi, 4 perse, una recuperata, 4 assist) Anche lui è rientrato da poco da un infortunio e si vede che non è ancora nel pieno della forma. Si lascia prendere dal nervosismo, cosa che normalmente non gli succede.

Hackett 6 (in 26’ 0/2 da due, 0/1 da tre, 6 rimbalzi, una persa, 5 assist) Buone cose in regia e a rimbalzo, ma la sua prestazione risente del fatto che non ha segnato.

Mickey 6 (in 19’ 2/3 da due, 1/1 da tre, 3/3 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 2 assist) Anche per una prestazione discreta macchiata da un neo importante: a rimbalzo ha nettamente perso il duello con i suoi diretti avversari.

Polonara 6.5 (in 6’ 1/1 da due, 1/1 da tre, un rimbalzo, 2 perse) La tripla del sorpasso e più in generale tante buone cose che lasciano intendere come stia tornando ai suoi standard.

Zizic 4.5 (in 7’ un rimbalzo) I lunghi del Monaco lo sovrastano. Dunston 6.5 (in 16’ 2/3 da due, ½ ai liberi, 5 rimbalzi, una persa, 3 recuperate) Gioca di esperienza e alla fine porta a casa una abbondante sufficienza.

Abass 6 (in 5’ 0/1 da tre, un rimbalzo) In difesa si fa sentire in quintetti dove spetta ad altri prendersi la responsabilità dei tiri.

Massimo Selleri