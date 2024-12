Le pagelle. Shengelia, altra prova di forza

Cordinier 7 (in 20’ 4/7 da due, 0/1 da tre, 2/4 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 2 assist) Nel primo tempo è ai limiti della sufficienza, poi si riscatta ampiamente soprattutto nel finale.

Pajola 7 (in 23’ 3/3 da due, 1/2 da tre, un rimbalzo, 3 perse, 2 recuperate, 6 assist) Coglie subito di sorpresa la difesa basca con una tripla e in generale riesce a leggere bene le situazioni. Clyburn 8 (in 35’ 7/11 da due, 2/6 da tre, 3/3 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 perse, 4 assist) Sciroppandosi quasi tutta la gara mette in mostra non solo il suo talento offensivo, ma anche la sua intelligenza cestistica in difesa.

Shengelia 7.5 (in 31’ 3/13 da due, 2/4 da due, 4/4 ai liberi, 10 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 3 assist). Le cifre nude e crude non sono tutte esaltanti, ma resta una sicurezza per tutta la squadra.

Hackett 6.5 (in 23’ 1/1 da due, 1/2 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 2 assist) Ci mette tanta energia, non riesce a dosarla e tende a strafare. Esce per cinque falli, ma ha saputo contenere gli avversari fino a quando è stato in campo.

Grazulis 6.5 (in 23’ 2/2 da due, 1/2 da tre, 2 rimbalzi) Superati i problemi fisici, fa vedere buone cose.

Morgan 5.5 (in 6’ 0/2 da tre) Non ha nessuna voce positiva al suo attivo, ma non fa neppure danni.

Polonara 5.5 (in 4’ una persa) Vedi Morgan, anche se è stato poco in campo e non ha avuto la possibilità di riscattarsi.

Diouf 6.5 (in 8’ 1/1 da due, un rimbalzo) Buone cose in poco tempo.

Zizic 6.5 (in 16’ 4/5 da due, 1/2 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa) Completamente inserito nel sistema, ora sfrutta il suo fisico in tutte le fasi del gioco.

Tucker 6 (in 9’ 0/1 da due, una persa, 2 assist) Anche nel suo caso non ci sono tante voci all’attivo, ma ha giocato per la squadra senza forzare nulla. Anche se le statistiche non lo registrano è uno dei protagonisti del buon inizio virtussino.

Massimo Selleri