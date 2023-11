Le pagelle. Shengelia ancora da leader

Cordinier 5 (in 16’ 12 da due, 02 da tre, 3 rimbalzi, una persa, un assist). Inciampa in una brutta serata, in difesa non esprime la solita energia e in attacco mancano i suoi guizzi.

Lundberg 6,5 (in 12’ 13 da tre, 22 ai liberi, una recuperata, un assist). Non ripete la prestazione monumentale contro Milano, ma fa tante buone cose cercando di costruire per i compagni.

Belinelli 7,5 (in 20’ 23 da due, 510 da tre, 12 ai liberi, 2 perse, 3 assist). Una prestazione che avrebbe meritato la vittoria, anche se nel finale la stanchezza si trasforma in nervosismo e così il quinto fallo è un tecnico per proteste.

Pajola 6 (in 21’ 12 da due, 15 da tre, 22 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 3 assist). Ordinato, si prende qualche iniziativa offensiva per provare ad aprire la difesa avversaria.

Smith 5 (in 17’ 14 da due, 12 da tre, 12 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, un assist). Gioca un primo tempo da 6 abbondante e un secondo tempo da 4 pieno. Il voto è la media aritmetica di queste due diverse prestazioni nella stessa partita.

Dobric 5 (in 9’ 01 da due, 01 da tre, un rimbalzo, una persa). Gioca poco, ma quando è in campo non è affatto incisivo.

Cacok 6 (in 11’ 12 da due, 2 rimbalzi, una persa). Sufficienza meritata per un giocatore che sta lavorando per provare ad esprimersi a questi livelli.

Shengelia 7 (in 32’ 813 da due, 03 da tre, 12 ai liberi, 11 rimbalzi, 2 perse, 3 assist). Solita prestazione da grande leader, macchiata dalla stanchezza di chi si è sciroppato quasi tutta la gara facendo a sportellate contro chi ha più muscoli e più centimetri di lui.

Hackett 6 (in 16’ 22 da due, 01 da tre, 33 ai liberi, 2 perse, un assist). Regia molto ordinata ed efficace, ma Banchi è costretto a centellinarlo per una questione di falli.

Dunston 6 (in 25’ 35 da due, 03 ai liberi, 3 rimbalzi, un assist). Anche lui deve limitarsi per non uscire prima del previsto, ma con il mestiere se la cava sempre.

Abass 5,5 (in 12’ 22 da due, 02 da tre, 3 rimbalzi). Giocare da secondo lungo contro un avversario così dotato è un compito troppo arduo anche per uno con la sua volontà.

Massimo Selleri