Le pagelle. Shengelia, gigante senza paura

Pajola 6,5 (in 27’ 1/2 da due, 0/2 da tre, 6 rimbalzi, una persa, un recupero, 7 assist). Gioca con grande maturità, trovando rimbalzi e assist. Da migliorare al tiro.

Belinelli 7 (in 24’ 2/4 da due, 3/6 da tre, 4/4 ai liberi, un rimbalzo, una persa, un recupero, 3 assist). Quando si accende lui, la Virtus decolla. Pesa con un macigno però il fallo finale.

Dobric 7 (in 25’ 4/5 da due, 1/2 da tre, 3 rimbalzi, 2 recuperi, una persa, un assist). Parte con due schiacciate nel primo quarto, chiude con la tripla che dà l’illusione della vittoria. Sicuramente ritrovato.

Shengelia 7,5 (in 29’ 5/6 da due, 2/4 da tre, 3/4 ai liberi, 4 rimbalzi, un recupero, 3 assist). L’assiro che fa a spallate con chiunque si conferma un gigante. Non solo per la stazza, ma anche per il cuore e per il coraggio.

Dunston 6 (in 20’ 2/4 da due, 4 rimbalzi, una persa). A questi livelli un po’ più di intraprendenza non sarebbe male. Anche se dietro resta un maestro.

Mickey 5 (in 9’ 1/1 da due, 0/1 da tre, 2 rimbalzi, 3 perse). Ha perso fiducia? Ha perso tre palloni che gridano vendetta perché sembra sempre che passi di lì per caso.

Hackett 6 (in 12’ 0/2 da due, 1/1 da tre, 2 perse, 2 assist). Non è al top, ma non si tira mai indietro. Coraggioso e determinato.

Lundberg 6 (in 23’ 1/1 da due, 3/7 da tre, 0/1 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 perse, 2 assist). La Virtus un tempo seconda oggi è ottava. Seconda quando Iffe segnava le triple devastanti. Ottava da quando le sbaglia.

Zizic 6 (in 14’ 1/2 da due, 0/1 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, 2 assist). Anche lui fa la faccia cattiva. In crescita all’interno di un gruppo che lo apprezza, ma ancora non lo capisce a pieno.

Polonara 6 (in 8’ 1/2 da due, 1/2 da tre, un assist). Arma tattica e non solo. Non si tira mai indietro.

Abass 6 (in 8’ 0/1 da due, 1/1 da tre, 2 rimbalzi). Una tripla, tanta legna. Poi Banchi fa altre scelte, ma Abi è una certezza di questa Virtus. Ancora di più in assenza, prolungata, di Cordinier.

a. gal.