Le pagelle. Shengelia, leadership e sostanza

Cordinier 6,5 (in 14’ 11 da due, 12 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 4 assist). Limitato dai falli soffre parecchio il talento degli esterni avversari, ma nell’ultimo scampolo della gara riesce a fare cose intelligenti.

Lundberg 7 (in 21’ 24 da due, 02 da tre, 22 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 3 assist). Una buona regia che dimostra quanto sia in piena sintonia con il suo allenatore.

Belinelli 8 (in 26’ 48 da due, 48 da tre, 22 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 2 assist). Nonostante l’età, la pensione è ancora lontana. Gioca una gara molto concreta togliendo sistematicamente le castagne dal fuoco agli avversari.

Smith 7 (in 17’ 01 da due, 24 da tre, 44 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 recuperate, un assist). Tanto spazio dove trova il modo di farsi perdonare qualche errore con canestri pesanti.

Dobric 6,5 (in 17’ 24 da due, 02 da tre, 2 rimbalzi, 2 assist). In questo suo primo anno fuori dalla Serbia fa vedere solo a tratti le sue potenzialità.

Cacok sv (in 3’).

Shengelia 9 (in 34’ 1013 da due, 13 da tre, 45 ai liberi, 8 rimbalzi,una recuperata, 2 perse, un assist). Semplicemente perfetto. E’ il leader di una squadra dove arriva sempre dove deve arrivare anche perché se qualcuno ha intenzioni diverse bastano le sue occhiatacce per riportare tutti sul giusto binario.

Hackett 7,5 (in 29’ 23 da due, 13 da tre, 57 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, 8 assist). Anche lui si distingue per una regia che mette in ritmo chi è in campo con lui. A questo aggiunge una prova balistica molto precisa.

Mickey 7 (in 15’ 11 da due, 12 da tre, 4 rimbalzi, 2 perse, un assist). Non era facile aprirsi dei varchi in mezzo ad una difesa così fisica, ma lui trova comunque la soluzione del problema.

Dunston 6,5 (in 25’ 34 da due, 34 ai liberi, un rimbalzo, una recuperata). Gioca di esperienza, anche se soffre i lunghi avversari.

Massimo Selleri