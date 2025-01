Le pagelle. Shengelia sempre dominante

Cordinier 7,5 (in 27’ 4/6 da due, 1/2 da tre, 1/1 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 recupero, 3 assist) Al suo attivo c’è anche una stoppata a dimostrazione di quanto faccia la differenza sui due lati del campo.

Belinelli 7 (in 27’ 1/1 da due, 2/4 da tre, 6/7 ai liberi, un rimbalzo, 3 perse, una recuperata, 2 assist). Molto preciso al tiro, non ci fosse stata qualche palla persa di troppo la sua sarebbe stata una prestazione molto lineare.

Pajola 6,5 (in 26’ 1/3 da due, 0/4 da tre, 1/2 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa, 3 recuperate). Gioca con il cerottone sul sopracciglio destro dopo la ferita rimediata in terra tedesca e probabilmente questo limita la sua mira.

Visconti 6 (in 1’ 0/1 da due, 1/1 da tre, una recuperata). Entra a partita già decisa, segna una tripla e il pubblico esulta.

Shengelia 8 (in 21’ 5/8 da due, 5/6 ai liberi, 8 rimbalzi, una persa, 2 assist). Capobranco indiscusso di un gruppo dove tutti accettano la sua leadership.

Hackett 6 (in 14’ 1/1 da due, 0/4 da tre, 4 rimbalzi, 3 assist) Qualche errore di troppo in attacco, ma resta la sua intelligenza in difesa e nel guidare la squadra.

Grazulis 6,5 (in 22’ 1/3 da due, 1/1 da tre, 5 rimbalzi, una persa, una recuperata). E’ la sintesi perfetta di questa partita, con qualche acuto alternato a qualche basso.

Morgan 6 (in 21’ 1/2 da due, 2/7 da tre, 1/2 ai liberi, un rimbalzo). Provando e riprovando qualche canestro arriva, ma ci sono anche delle forzature.

Polonara 7,5 (in 26’ 3/6 da due, 2/5 da tre, 2/2 ai liberi, 6 rimbalzi, 5 assist). Una grande prestazione passata silente perché zitto zitto fa sempre la cosa giusta quando gli altri sono in difficoltà.

Diouf 6 (in 6’ 1/1 da due, 2/2 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse). Per diversi motivi non è la sua partita e lui non fa danni.

Akele 6 (in 5’). Pronto come sempre a dare una mano.

Tucker 5,5 (in 4’ una persa). Non riesce a entrare nei meccanismi della squadra e la pazienza di Ivanovic inizia a essere agli sgoccioli.

Massimo Selleri