Le pagelle. Smith e Cacok, finalmente

Lundberg 6,5 (in 21’ 24 da due, 15 da tre, 22 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse, una recuperata, 3 assist). Prova discreta nelle due fasi del gioco. Conferma di essere sempre concentrato.

Belinelli 6,5 (in 20’ 01 da due, 24 da tre, 22 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse, una recuperata). Una partita in cui alterna cose molto buone ad alcuni momenti in cui tira il fiato.

Pajola 6 (in 12’ 23 ai liberi,un rimbalzo, 2 perse, un assist). Difesa e una discreta dose di energia.

Smith 7 (in 21’ 13 da due, 26 da tre, 3 rimbalzi, 2 assist). Con la permanenza di Lundberg gli spazi si sono ristretti per cui è qui anche per salire per infilare quei canestri che rompono le partite. L’assenza di Cordinier gli consente di stare un po’ di più in campo.

Dobric 7,5 (in 18’ 34 da due, 12 da tre, 22 ai liberi, 5 rimbalzi). Finalmente una gara da vero Cobra, che è il suo soprannome.

Cacok 7,5 (in 21’ 45 da due, 25 ai liberi, 7 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 2 assist). Il coach insiste parecchio sul suo utilizzo dandogli una fiducia infinita e lui finalmente risponde presente.

Shengelia 8 (in 29’ 58 da due, 13 da tre, 22 ai liberi, 8 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 5 assist). Conferma di attraversare un momento di forma.

Hackett 7,5 (in 29’ 45 da due, 13 da tre, 33 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 6 assist). Una regia perfetta. Non sbaglia nulla.

Dunston 6,5 (in 18’ 22 da due, 01 da tre, 12 ai liberi, 2 rimbalzi, un assist). All’inizio soffre molto la fisicità di Motley, poi riesce a prendergli le misure giocando di esperienza.

Abass 7 (in 15’ 11 da due, 13 da tre, 2 rimbalzi, una persa). Risponde presente da ottimo soldato.

m. s.