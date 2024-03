Le pagelle. Solo gli arbitri fermano Shengelia

Lundberg 5 (in 17’ 2/5 da due, 0/2 da tre, un rimbalzo, 3 perse, 2 recuperate, un assist). Sono mancate quelle sue fiammate che, alla Segafredo Arena, spesso consentono alla Virtus di non lasciarci le penne.

Belinelli 5,5 (in 25’ 1/2 da due, 1/5 da tre, 4/5 ai liberi, 3 rimbalzi, 4 perse, una recuperata, 2 assist). Purtroppo le sue polveri si sono bagnate in una serata dove ci sarebbe stato parecchio bisogno dei suoi canestri, invece, tira tanto e raccoglie poco.

Pajola 6,5 (in 30’ 1/2 da tre, 2/2 ai liberi, 2 recuperate, 7 assist). Gioca una gara molto ordinata tenendo testa per tutto il primo tempo alla pressione difensiva dello Zalgiris, poi l’intesa con i suoi compagni perde di livello.

Dobric 6,5 (in 14’ 3/6 da tre, 3 rimbalzi, un assist). Produce una buona partita sapendo che le assenze rendono il suo contributo indispensabile.

Lomazs 7 (in 21’ 3/4 da due, 3/4 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse). Si vede che l’aria dei paesi baltici gli fa bene dato che in campo produce una prestazione quasi perfetta.

Shengelia 7 (in 29’ 5/7 da due, 1/4 da tre, 6/6 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 5 assist). Esce per cinque falli e nell’ultimo quarto diventa inspiegabilmente un bersaglio dei tre arbitri e questo gli impedisce di essere il solito capobranco che conduce il gruppo alla vittoria.

Mickey 4,5 (In 17’ 2/3 da due, 0/2 da tre, 3 rimbalzi) Sotto canestro era necessario essere presenti e consistenti, mentre lui è improvvisamente sparito. Zizic 4 (in 12’ un rimbalzo, 2 perse). Davvero difficile fare peggio. Anche lui non ha saputo incidere sebbene i suoi compagni lo abbiano spesso cercato.

Dunston 6 (in 10’ 1/4 da due, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, una recuperata). D’esperienza fa buone cose in difesa, ma non è possibile tenerlo sempre in campo anche perché venerdì si gioca a Belgrado contro la Stella Rossa.

Abass 7 (in 23’ 3/5 da due, 1/4 da tre, 3/3 ai liberi, 4 rimbalzi, una recuperata, 2 assist) .L’unica nota positiva in questo periodaccio che la Virtus sta attraversando. Tutte le sfortune fisiche sembrano alle spalle e alla distanza sta dimostrando che da lui arrivano solo cose utili.

Massimo Selleri