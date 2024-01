Le pagelle. Zizic, un totem sotto canestro

Lundberg 7,5 (in 17’ 4/6 da due, 1/2 da tre, 1/1 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse, un recupero e 3 assist). Parafrasando John Belushi non si può non constatare che quando il gioco si fa duro, lui inizia a giocare. Si mette in mostra nel finale.

Belinelli 8 (in 26’ 4/7 da due, 4/8 da tre, 2 rimbalzi, una persa, 4 assist). Le cifre parlano da sole. La sua è una stagione straordinaria per concretezza e continuità.

Pajola 7 (in 23’ 0/2 da tre, 2 rimbalzi, una stoppata, 2 perse e 8 assist). Nella sua testa ha maturato un metronomo che mette sistematicamente in ritmo i compagni.

Mascolo 6 (in 4’ 0/2 da due, 0/1 da tre). La prova sarebbe insufficiente per le percentuali al tiro davvero scarse. Nei pochi minuti in chi sta in campo ha, però, l’intelligenza di non fare danni stando nel sistema.

Lomazs 6 (in 10’ 0/1 da due, 1/1 da tre, un rimbalzo). Passi in avanti per chi si deve inserire in un gruppo ben affiatato e dove la concorrenza non è piccola.

Hackett 6,5 (in 15’ 0/2 da 2, un rimbalzo, 4 assist). Prova discreta caratterizzata dall’abnegazione difensiva.

Mickey 6 (in 6’ 2/2 da due, 0/1 da tre, 2 rimbalzi). Praticamente Banchi gli ha concesso una giornata di riposo.

Polonara 7 (in 22’ 2/2 da due, 0/3 da tre, 4 rimbalzi, una persa, 2 recuperate). Prestazione lineare per chi era anche un ex di giornata.

Zizic 7,5 (in 23’ 7/7 dua due, 2/3 ai liberi, 5 rimbalzi, una stoppata, 3 perse, un recupero, un assist). Anche lui è stato un incubo per la difesa avversaria dominando nell’area varesina.

Dunston 6,5 (in 14’ 2/7 da due, 1/2 ai liberi,5 rmbalzi, un assist). Altro ex che tira un po’ il fiato in previsione degli impegni di Eurolega.

Abass 7 (in 23’ 2/4 da due, 2/5 da tre, 0/1 ai liberi, un rimbalzo, una recuperata). Ha ritrovato il feeling con il canestro e ci ha messo anche tanto fisico in difesa.

Cordinier 7,5 (in 17’ 1/4 da due, 1/2 da tre, 2/2 ai liberi,5 rimbalzi, 3 perse e 3 assist). La sua energia ha creato parecchi problemi all’attacco lombardo. A questo suo essere un mastino ha anche aggiunto una buona precisione offensiva.