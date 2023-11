Le parole di hackett. "Turchi candidati alla Final Four»

In Eurolega la Virtus ha perso due delle ultime tre gare, ma il bilancio non può essere considerato negativo dato che ha affrontato Real Madrid, Milano e Pahathinaikos, tre rivali che dovrebbero avere una marcia in più. Anche il Fenerbahce può essere inserito in questa lista per cui si tratta di un altro test importante.

"Il nostro avversario – dice Daniel Hackett – è una delle candidate alla final four. Ha un roster molto profondo, con tanti giocatori di talento soprattutto tra gli esterni come Wilbekin, Dorsey, Guduric, Calathes. Dobbiamo essere pronti ad una grande battaglia, sia in area che sul perimetro. Ci stiamo preparando al meglio, partendo dalla difesa. Contiamo molto sul supporto del nostro pubblico, per giocare una gara a testa alta e senza paura".

Allenati da un coach navigato come Itoudis, i turchi sono a caccia di vittorie per risalire la china.