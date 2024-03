L’ex Teodosic affossa la Virtus in Eurolega: ko anche con la Stella Rossa

Belgrado, 22 marzo 2024 – Continua il momento no di una rimaneggiata Virtus che lotta, ci prova, ma alla fine cede anche in casa della Stella Rossa 94-79 confermando il suo periodo non facile. Alla Stark Arena nella 31esima giornata di Eurolega, i bianconeri cadono e fanno un passo falso nella corsa al play-in. Così come a Kaunas, Luca Banchi deve fare a meno di Hackett rimasto a curarsi in Italia, e di Cordinier volato con la squadra a Belgrado, ma non ancora pronto per tornare in campo, con Mascolo a referto. In quintetto la Virtus iniziano con Pajola, Belinelli Dobric, Shengelia e Dunston. Partono bene le V Nere che giocano di squadra trovando ottime alternative offensive. La Stella Rossa va invece troppo a sprazzi, anche se sono sprazzi di gran classe con Nedovic prima e il mago Milos Teodosic poi a illuminare il gioco.

La Virtus con Shengelia e Lundberg tengono la testa, anche se il margine del distacco rimane sempre contenuto. L’inerzia sembra cambiare a metà della seconda frazione di gioco con l’ex Teodosic a guidare una Stella Rossa che allunga. Ad inizio terza frazione di gioco i padroni di casa toccano il +10, sul 55-45 al 22’, ma la Virtus c’è e, con una eccellente prestazione difensiva di squadra, impatta sul 61-61 al 25’. Break e controbreak con la Stella Rossa di nuovo +11 al 29’sul 72-61 dopo un terrificante parziale di 11-0. Ma la Virtus dimostra carattere, risale fino a -6, sul 79-73 al 34’, ma alla fine, a benzina finita cede alla Stella Rossa, con un punteggio fin troppo pesante, più di quanto non dica lo score finale.

Il tabellino

STELLA ROSSA BELGRADO 94

VIRTUS BOLOGNA 79

STELLA ROSSA BELGRADO: Smart, Lazarevic, Teodosic 11, Hanga 3, Davidovac 11, Mitrovic 10, Tobey 7, Bolomboy 15, Ilic 5, Nedovic 25, Giedraitis 7, Gillespie. All. Sfairopoulos.

SEGAFREDO BOLOGNA: Lundberg 15, Belinelli 14, Pajola 5, Dobric 2, Mascolo ne, Lomazs 3, Shengelia 25, Mickey 8, Polonara, Zizic ne, Dunston 2, Abass 5. All. Banchi.

Arbitri: Mogulkoc, Cortes, Racys.

Note: parziali 21-23, 48-42, 74-65.

Tiri da due: Stella Rossa 22/38; Virtus 17/45. Tiri da tre: 10/23; 10/29. Tiri liberi: 20/25; 15/16. Rimbalzi: 39; 36.