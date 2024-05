L’influenza sta decimando i bianconeri. Polonara ieri sotto le coperte. Anche Hackett aveva sintomi

Più che uno spogliatoio quello della Virtus sembra essere un lazzaretto. L’ultimo dei bianconeri a finire sotto le coperte a causa di un virus influenzale è stato Achille Polonara che ieri non si è allenato, ma che ha passato la giornata tra aspirina e paracetamolo nella speranza che la febbre si abbassasse. In queste situazioni scatta anche l’effetto suggestione e adesso l’apprensione è anche su alcuni giocatori, tra cui Daniel Hackett, che ieri accusavano i primi sintomi di un raffreddamento. Il microbo ha infettato anche qualche elemento dello staff tecnico e questo dà l’idea di quanto si stia trasmettendo il contagio. Il guaio è che può succedere quello che è capitato a Marco Belinelli in gara-tre e cioè che l’influenza covi e non si manifesti con dei sintomi veri e propri se non quello di essere in una condizione fisica scadente. Non è neppure così facile riprendersi e Toko Shengelia ne è l’esempio più lampante. Se a questo quadro si aggiunge l’assenza di Lundberg, la conclusione è che la V nera ha preparato l’impegno di questa sera facendo lo slalom tra una difficoltà e l’altra e che la squadra che andrà a referto sarà molto lontana dalla migliore condizione possibile. Giocare potendo contare sul calore del pubblico è un vantaggio non da poco per un gruppo che quasi sempre ha saputo capitalizzare questa spinta.

Massimo Selleri