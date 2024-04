Lo ’spareggio’. Milano-Brescia, vale il doppio

Ultimi due turni del campionato italiano di basket. Dal momento che si tratta di confronti decisivi, sia per la vetta sia per la coda, tutti in campo di domenica, alla stessa ora, alle 18,15. Per le prime posizioni, con Venezia ormai rassegnata alla quarta posizione, da non perdere il confronto del Forum di Assago tra i campioni d’Italia di Milano e Brescia.

Le altre gare: Scafati-Dinamo Sassari; Brindisi-Reyer Venezia; Varese-Treviso; Trento-Pistoia; Vuelle Pesaro-Cremona; Reggio Emilia-Napoli; Olimpia Milano-Brescia.

La classifica: Virtus Bologna, Brescia e Olimpia Milano 40; Reyer Venezia 36; Trento e Reggio Emilia 30; Pistoia, e Tortona 28; Napoli 26; Cremona, Dinamo Sassari e Scafati 24; Varese 22; Treviso 20; Vuelle Pesaro e Brindisi 18