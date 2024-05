L’omaggio del coach: "A nome di tutta la squadra un messaggio di vicinanza alla famiglia Pellanera». Banchi: "Bravi i miei ragazzi. Hanno evitato qualsiasi insidia»

Soddisfatto per una partita dominata dalla Virtus, alla fine Luca Banchi guarda al futuro partendo da quello che ha visto contro Trento.

"E’ stata una gara che abbiamo ben interpretato – spiega il coach della Segafredo –. E voglio complimentarmi con la squadra per come si è preparata a questi ultimi appuntamenti. Trento era piena di assenze, ma questo impegno aveva comunque delle potenziali insidie che siamo stati bravi ad evitare. Siamo contenti per come abbiamo concluso la regular season, sapendo che è stata fino ad ora una stagione molto dura, con tante partite disputate tra Eurolega e campionato. Siamo soddisfatti, ma ora dobbiamo pensare ai playoff. Sicuramente avere ora la possibilità di concentrarci solo sul campionato, e di poterci preparare a ritmi più umani, ci aiuta. In campionato abbiamo affrontato nelle ultime sette partite sei squadre che si sono qualificate ai playoff e alcune di loro le abbiamo dovute affrontare a 48 ore di distanza da un match di Eurolega decisivo per noi: direi che il primo posto ce lo siamo meritati. Forse solo contro Pistoia abbiamo sprecato, ma quella partita ha insegnato che certe disattenzioni possono costare caro".

L’ultimo pensiero riguarda chi, per motivi diversi, sta attraversando un momento non facile.

"A nome della squadra vogliamo mandare un messaggio di vicinanza alla famiglia di Pellanera che ha fatto parte della storia della Virtus e ha contribuito a renderla grande. Vogliamo anche fare un grande in bocca al lupo al nostro giocatore Matteo Baiocchi per l’infortunio che ha avuto e che lo terrà lontano dal campo per un po’. Noi lo aspettiamo comunque presto in palestra".

Oggi la squadra riposerà, mentre da domani inizierà a preparare la serie con Tortona.