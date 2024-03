Lundberg sbaglia e Nunn beffa la Virtus a fil di sirena: ko amaro in Eurolega col Panathinaikos

Bologna, 29 marzo 2023 – Sconfitta amarissima per una Virtus che va sotto, lotta, ci prova, ma alla fine cede 79-81 al Panathinaikos proprio nel concitato finale di match.

Vittoria a fil di sirena per i greci che trovano proprio allo scadere il canestro della vittoria con Nunn beffando una rimonta bianconera partita dal -17 e che era arrivata ad un passo dall’essere concretizzato. Peccato perché i bianconeri stavano davvero per compiere l’ennesima fantastica rimonta.

Terzultima giornata di regular season di Eurolega. Sicura già dell’accesso ai playin la Virtus affronta in una Segafredo Arena esaurita, con ampia rappresentanza greca, il Panathinaikos, seconda forza di questa Eurolega.

Clima caldissimo fin dal riscaldamento delle due squadre, con la Virtus che si presenta in campo con il ritorno di Hackett. Ancora out invece Cordinier che in casa bianconera si è preferito non rischiare. Virtus in campo con Pajola, Belinelli, Dobric, Shengelia e Dunston, mentre dall’altra parte Ergin Ataman presenta il suo Pana con Nunn, Grigonis, Grant, Mitoglou e Lessort.

Inizio equilibrato fino al 9-9 poi sono i greci a prendere in mano la sfida e a suon di triple, 7 su 8 nel primo quarto con Sloukas e Grant bravi e fortunati, toccando la doppia cifra di vantaggio sul 11-21 al 6’ nonostante i 6 punti di fila di Dobric.

Il vantaggio dei greci rimane sempre in doppia cifra, toccando il +15 sul 19-34 al 11’ e costringendo Banchi a chiedere tempo.

Il Pana però oltre ai tiri dalla lunga distanza trova anche tanta solidità sottocanestro con Lessort e così i verdi toccano il +17 sul 22-39 al 15’.

Abass e Polonara provano a dare punti ed energia ai bianconeri, ma non basta contro un Panathinaikos che domina a rimbalzo e continua a bersagliare dalla lunga distanza.

Nel finale di secondo quarto si scaldano gli animi in campo con doppio tecnico a Belinelli e Sloukas e antisportivo a Lessort. All’intervallo Pana avanti 39-51.

Nella ripresa la Virtus ci prova alzando il muro con Dunston a guidare la difesa bianconera e Belinelli che segna 8 punti e al 24’ riporta a -6, sul 49-55 la Virtus costringendo Ataman a chiedere tempo. I bianconeri risalgono fino a -5 sul 53-58 al 26’, provando sempre a tenere la ruota del Pana.

La tripla di Shengelia e il canestro da sotto di Mickey riportano a -1 i bianconeri, lo stesso Mickey perde il pallone del possibile sorpasso, mentre dall’altra parte l’hombre del partido è Sloukas che segna e subisce fallo in difesa. 5 punti di fila di Lundberg valgono il 69-69 al 35’.

I liberi di Shengelia a 4’26” portano al primo vantaggio bianconero 69-71, dopo il 7-4 iniziale di avvio match. Nunn risponde con un minibreak di 0-5 che riporta sul +3 i greci. segue tripla di Belinelli ed è pari sul 74-74 a 2’ dalla fine. Pajola alza la difesa bianconera e Belinelli su assist del compagno riporta avanti la Virtus.

E’ un finale bellissimo a 1’42” dalla fine è ancora parità sul 76-76.

Dobric mette la tripla, dall’altra parte Grigonis segna e subisce fallo per il nuovo 79-79 a 32” dal termine La sfida si decide nel finale: Lundberg fallisce il tiro della vittoria mentre a fil di sirena Nunn non sbaglia e realizza il canestro della vittoria.

Adesso la Virtus tornerà in campo l’1 aprile sempre alla Segafredo Arena per affrontare, in campionato Pistoia. Prossima sfida di Eurolega sarà invece al Forum di Assago il 5 aprile con l’Armani Milano nel penultimo turno, prima di chiudere la prima fase il 12 aprile di nuovo alla Segafredo Arena contro il Baskonia.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 79

PANATHINAIKOS 81

SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola 2, Belinelli 17, Dobric 11, Shengelia 19, Dunston 4; Hackett 3, Mickey 2, Lundberg 11, Polonara 5, Zizic 2, Abass 3; Lomazs ne. All. Banchi.

PANATHINAIKOS: Nunn 16, Grigonis 12, Grant 13, Mitoglou 7, Lessort 10; Sloukas 20, Antetokounmpo, Kalaitzakis, Hernangomez 3, Papapetru; Vildoza ne, Balcerowski ne. All. Ataman.

Arbitri: Javor, Perez e Bissang.

Note: parziali 16-28, 39-51, 59-65.

Tiri da due: Virtus 18/30; Panathinaikos 20/38. Tiri da tre: 12/26; 11/26. Tiri liberi: 7/10; 8/15. Rimbalzi: 29; 33.