Lunedi’ a casalecchio. Hackett e Visconti al negozio Sky per incontrare i tifosi

Lunedì un appuntamento allettante per i tifosi della Virtus: al negozio Sky di Casalecchio di Reno, allo Shopville Gran Reno, per tutti i supporters bianconeri ci sarà l’opportunità di incontrare due giocatori della loro squadra. Si tratta di Daniel Hackett e Riccardo Visconti che, infatti, saranno i protagonisti di un "Meet & Greet" a partire dalle ore 17: si comincerà con una intervista curata dalla giornalista di Sky Sport Gaia Accoto e, a seguire, per i tifosi bolognesi ci sarà la possibilità di salutare da vicino i loro beniamini. Anche in questa stagione, tutte le sfide della Virtus in Eurolega sono in diretta su Sky Sport.