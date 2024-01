L’unica preoccupazione del coach: "Pajola ha avvertito un fastidio. Spero di recuperarlo». Banchi applaude i suoi ragazzi: "Bravi a rispondere colpo su colpo»

Dopo essersi sgolato per buona parte della partita, Luca Banchi si dichiara soddisfatto per il successo. "E’ stata un’ottima vittoria – spiega – frutto di una partita impegnativa come immaginavamo sarebbe stata. Napoli è arrivata sull’onda di quattro successi consecutivi e non è stato semplice interrompere questo flusso, avete visto con quale sfrontatezza giocano e che stile hanno. Per una squadra come la nostra, specie a fronte delle emergenze di infortuni, è stato importante rispondere come abbiamo fatto. Abbiamo smarrito il filo della gara solo per pochi istanti, quelli che hanno permesso loro in un attimo di tornare addosso. Era uno dei punti chiave della nostra gara, dovevamo controllare il ritmo ed essere attenti perché la velocità con cui giocano e l’incoscienza con la quale cercano il tiro da tre. E’ la squadra che tira di più in campionato e dimostra che è un cliente complicato. Li abbiamo tenuti a distanza, la nostra difesa è cresciuta e l’attacco ha avuto buona qualità, con qualche passaggio a vuoto legittimato dal fatto che si gioca con grande frequenza e c’è poco tempo di poter rigenerare le energie e preparare partite come queste che hanno una loro unicità e specificità. Questa vittoria ha un grande valore, una risposta importante a un’avversaria che ha portato tutta la sua energia e la sua fiducia, che sull’onda dei successi in serie la rende una delle rivelazioni del campionato e una sicura protagonista della Final Eight di Torino".

Resta il neo di un possibile problema fisico per Pajola. "Ha sentito un fastidio e ha preferito essere sostituito e poi precauzionalmente non rientrare. Giochiamo sempre su equilibri molto sottili e dobbiamo essere attenti ad ascoltare ogni singolo segnale. E’ una stagione lunga, impegnativa e stressante. Questi ragazzi si stanno facendo apprezzare anche per dedizione e impegno, questo li espone al rischio di contatti o stress che possano causare infortuni. Mi auguro che sia stato solo un risentimento e che possa recuperare in previsione della durissima gara che ci aspetta a Barcellona".