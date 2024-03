Occasione Virtus, un blitz per salire in vetta

Tra Eurolega e campionato la Virtus non ha un attimo di tregua con i bianconeri che questa sera (ore 20 diretta Dazn) saranno impegnati nella tana della capolista Brescia. Con Venezia che è uscita sconfitta dal PalaRadi Cremona e con Milano che si è sportivamente vendicata della recente finale di Coppa Italia battendo Napoli, questo incontro diventa una tappa cruciale per il futuro della Segafredo. Vincendo aggancerebbe gli avversari odierni in cima alla classifica e grazie agli scontri diretti sarebbe prima avendo vinto anche all’andata, perdendo sarebbe raggiunta dall’Olimpia e farebbe parte di quel gruppo di squadre che occupano le posizioni dalla seconda alla quarta insieme ai lagunari. Per tornare a casa dal PalaLeonessa con i due punti in tasca la prima cosa che la formazione allenata da Luca Banchi deve fare è esorcizzare il mal di trasferta, un problema che sta condizionando non poco il cammino della V nera. E’ dal 5 febbraio che in campionato i bolognesi non vincono una partita lontano dalle mura amiche e la questione non migliora, anzi peggiora, se l’osservazione si allarga all’Eurolega. Anche i padroni di casa non stanno attraversando un momento brillante, per cui gli effetti di questa gara possono essere o una medicina o una purga in base al risultato finale. "Brescia guida la classifica fin da inizio stagione – spiega coach Banchi – a testimonianza della competitività di organico e la continuità di rendimento, soprattutto nelle gare casalinghe dove le caratteristiche di squadra aggressiva, atletica e ricca di soluzioni offensive vengono ulteriormente esaltate. C’è poco tempo per preparare questa gara, ma abbiamo una forte determinazione a competere con una delle squadre top del nostro campionato, riuscendo a dare testimonianza di intensità di gioco e consistenza per l’intera partita". Nelle fila della Virtus il nome di Isaia Cordinier torna a far parte dell’elenco dei giocatori che sono a disposizione, mentre resta ancora ai box Daniel Hackett che farà il rientro venerdì sera quando alla Segafredo Arena arriverà il Panathinaikos in un incontro dove i bianconeri potrebbero ottenere la matematica certezza di partecipare ai play-in di Eurolega. Fino a qui non poter schierare il proprio regista titolare si è rivelato un bel grattacapo per i bianconeri dato che Alessandro Pajola non sta attraversando un buon momento dal punto di vista della forma, mentre a Iffe Lundberg manca l’atteggiamento giusto per poter ricoprire questo ruolo. Banchi potrebbe ripiegare su Bruno Mascolo, anche se il tecnico grossetano ha dimostrato di dare una importanza primaria alle gerarchie stabilite e siccome questo approccio ha dato i suoi frutti, difficilmente utilizzerà un altro metodo per la gestione delle rotazioni. L’incontro dell’andata si concluse con il punteggio di 88-76 in favore della V nera.