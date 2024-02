Oggi la partenza per Torino. V nera, domani c’è Reggio Emilia. Banchi ha tutti La Virtus Bologna parte per Torino per affrontare Reggio Emilia nel terzo quarto di finale della final eight 2024. La squadra è al gran completo e si prepara per una partita insidiosa contro i nuovi acquisti di Reggio Emilia. La Virtus può contare sulla fisicità e la duttilità dei suoi giocatori. Inoltre, è iniziata la vendita dei biglietti per la partita con Valencia, che potrebbe essere fondamentale per i playoff di Eurolega.