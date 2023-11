Ore 20,30: capitan Belinelli e compagni sono reduci da quattro vittorie di fila. Stasera arriva l’Efes, debutto alla Segafredo Arena

Salutato il PalaDozza, questa sera la Virtus terrà a battesimo la Segafredo Arena ospitando l’Efes. La V nera arriva a questo appuntamento avendo infilato quattro vittorie consecutive, mentre i turchi hanno avuto qualche problema di rodaggio in questo inizio di stagione, ma sono abituati a sorprendere facendo delle cavalcate improvvise. Fiammate che gli hanno consentito di ottenere grandi successi negli ultimi anni ed è per questo motivo che, mai come in questo caso guardare la classifica potrebbe essere fuorviante. "C’è grande attesa per questa gara, arriviamo sull’onda emotiva dei quattro successi consecutivi – spiega il coach bianconero Luca Banchi – e con la consapevolezza che avremo di fronte una delle serie candidate alla final four. L’Efes è una squadra che più di ogni altra negli ultimi cinque anni ha centrato successi, ha vinto due titoli. Nonostante il cambio di allenatore e qualche nuovo arrivo ha una struttura e un’identità di squadra che la renderà una delle protagoniste. Sarà una serata speciale, servirà una grande prestazione" .

A referto dovrebbero finirci gli stessi che venerdì scorso hanno sconfitto il Villeurbanne, quindi resteranno in borghese Bruno Mascolo e Leo Menalo, con le biglietterie dell’Arena, situate in Piazza della Costituzione, che apriranno alle ore 18,30.

Massimo Selleri