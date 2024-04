Otto ’sold out’. Il pubblico è sesto in Europa

Non arriva il quarto di finale contro la corazzata Real Madrid. Ma la Virtus chiude la stagione regolare, a livello di pubblico, al sesto posto. Si chiama ’tasso di riempimento’: guida il Partizan con il 99 per cento, davanti allo Zalgiris (96) e il Bayern (95). Al 94 per cento, appaiati, troviamo Olympiacos e Villeurbanne, poi, appunto, la Virtus con il 90 per cento.

In totale ci sono stati otto ’sold out’ totali, tra PalaDozza e Segafredo Arena, con sei sfide consecutive da tutto esaurito. E, prendendo solo il 2024, 7/8 nei ’sold out’. Non male.