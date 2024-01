Parla il play. Pajola ci crede:: "La nostra difesa può essere decisiva»

Alessandro Pajola ha accusato un fastidio e per questo si è fermato nella gara di domenica contro Napoli. Il play anconetano ha approfittato del giorno di riposto assegnato a tutta la Virtus per recuperare e ieri anche lui è stato dichiarato abile e arruolato per la gara di oggi a Barcellona. La sua è una presenza importante sia perché la staffetta con Hackett garantisce una costante marcatura di qualità sugli esterni, sia perché pur non raccogliendo grandi bottini ha comunque sviluppato una buona precisione nel tiro da tre punti e spesso infila quei canestri che consentono alla Segafredo di aprire la partita. A questi due aspetti bisogna anche aggiungere la capacità di mettere in ritmo tutti i compagni avendo acquisito la capacità di leggere la difesa avversaria.

"Ci aspetta una partita sicuramente speciale – a parlare è Pajola –, uno scontro quasi diretto per il secondo posto, sarà sicuramente una gara bellissima e una trasferta molto tosta in un campo veramente difficile L’hanno dimostrato durante tutta la stagione, parliamo di una delle squadre favorite al titolo finale. Dovremmo essere bravi a concentrarci sul piano partita e ascoltare il nostro staff tecnico. Se punteremo sulla nostra difesa e saremo continui per tutti i 40 minuti, potremo dire la nostra".