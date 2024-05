Basket, playoff Serie A: Bologna fa sua gara 4 e raggiunge Milano in finale scudetto

Venezia, 31 maggio 2024 – La Virtus Segafredo Bologna torna alla vittoria nella serie contro l’Umana Reyer imponendosi in gara 4 al Taliercio dove vince col punteggio finale di 96-79 e qualificandosi alla quarta finale scudetto consecutiva. Un ottimo Toko Shengelia da 29 punti ben spalleggiato da Awudu Abass, che chiude in doppia doppia (15 punti ed 11 rimbalzi), consentono a Bologna di chiudere la serie di semifinale sul 3-1 ed accedere alla finalissima contro l’EA7 Milano. E coach Banchi lo farà per la terza volta in carriera con una squadra diversa dalla precedente. I lagunari, invece, escono tra gli applausi del proprio pubblico al termine di un campionato che li ha visti protagonisti per larghi tratti.

La Segafredo evita la quarta rimonta consecutiva e domina nel secondo tempo

Rispetto ai precedenti tre appuntamenti sono questa volta i padroni di casa a prendere in mano fin da subito l’inerzia del match. A metà della prima frazione il vantaggio è di 12-7 dopo che i bianconeri erano partiti col piede giusto grazie alle sapienti mani di Shengelia e Belinelli, già protagonisti nella gara di mercoledì sera. Il nervosismo aleggia tra le Vu Nere con Hackett che procura il tiro libero di Spissu. Wiltjer in contropiede va a depositare il 15-11 ma il vantaggio verrà annullato in un amen dagli ospiti che riportano l’equilibrio al 7’. Il comune denominatore è il ritmo elevato su entrambe le metà campo e lo conferma Tucker che vola in maniera spettacolare sopra il ferro esaltando il pubblico di casa. Ad imitarlo qualche istante dopo è Parks che mette il punto esclamativo su come l’atletismo e la capacità di corsa della Reyer siano capaci di mettere in grande difficoltà Bologna. Simms pesca il coniglio dal cilindro con la bomba a fil di sirena che vale il 27-23. Il n. 25 orogranata riparte con una elegante schiucchiaiata e fallo incassato col +7 dei veneti che devono fare i conti con una Virtus che non molla la presa prima restando a contatto e poi mettendo il naso avanti con Lomazs. Spahija è costretto a ricorrere al timeout sul 38-43 dinanzi ai primi sintomi di una emorragia difensiva. La musica non cambia poiché la Segafredo è una macchina senza freni in attacco capace di totalizzare dodici lunghezze di vantaggio e conquistars ben venticinque tiri liberi. Intanto Belinelli è scatenato: l’ex Spurs ha già iscritto a referto ben sedici punti, gli ultimi tre dalla linea della carità che sanciscono il 45-57 all’intervallo. Dopo la pausa per il tè caldo, Heidgger produce in un amen sette punti che tengono vivo l’incontro nonostante la Virtus si affidi ai suoi giocatori di maggiore esperienza.

In particolare il solito Belinelli dalla lunga distanza riporta sul +10 ma la Reyer non molla ed è brava a rimettere tutto in discussione con Simms (59-62 al 24’). Sale in cattedra Shengelia che si mette in proprio andando dritto al ferro ed attirando falli come una calamita. Wiltjer e una magia con fallo incassato da Tucker ricordano a tutti che la gara è apertissima (66-70 al 30’). La Virtus ha perso smalto in attacco con soli tredici punti realizzati nella terza frazione ma riesce a gestire i ritmi cercando di mettere la museruola alla Reyer che a tratti paga la minor esperienza rispetto ai bianconeri. Awudu Abass e Pajola coi piedi per terra trovano due bombe che fanno male a Venezia che sprofonda sul 72-86 al 37’ mostrandosi pericolsamente impotente in fase offensiva dove rimane a bocca asciutta per circa cinque giri di lancette. Polonara piazza il canestro della staffa a due minuti dalla conclusione che vale il +16 e molto più di una ipoteca sul passaggio del turno. Nel finale il neoentrato Janelidze trova dall’angolo la prima tripla dei playoff che prova a rendere meno amaro il passivo.