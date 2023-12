Prestigioso riconoscimento al presidente bianconero per "la straordinaria e prestigiosa attività svolta in tanti anni con professionalità, impegno e dedizione». Malagò e il Coni incoronano Zanetti con il Collare d’oro Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha conferito al presidente della Virtus, Massimo Zanetti, il Collare d'Oro al merito sportivo per la sua "straordinaria e prestigiosa attività" svolta in tanti anni al servizio dello sport. Un riconoscimento per la sua lunga carriera come "mecenate sportivo".