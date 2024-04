Rugby serie b: applausi per le bolognesi. Emil Banca e Pieve, mete e grandi sorrisi

Giornata perfetta per il rugby bolognese. Vincono e convincono sia l’Emil Banca Bologna Rugby Club che il Pieve. Successo esterno per la formazione di Francesco Brolis, che si è imposta 22-38 in casa del San Benedetto Rugby andando in meta 6 volte: Villasi, Marzocchi, Fiume, Quadri e Teresi (2), a cui vanno aggiunte 4 trasformazioni di Marzocchi. Il Bologna rimane in scia del Colorno e del secondo posto, a -2 dalla formazione ducale e dal possibile ripescaggio in serie A. Dalle prossime sfide con Jesi, Siena e Lions Amaranto passeranno le fortune dei rossoblù. Netto successo casalingo anche per il Pieve. La formazione di Renzo Balboni si impone 40-13 sul Gubbio. Allo Sgorbati non c’è storia: la sfida vede le mete di Tassinari (2), Preda, Pondrelli e Poletti, oltre a una meta tecnica a cui vanno aggiunte 4 trasformazioni di Govoni. Pieve si conferma, così, quinta forza del campionato.

Le altre gare: Romagna-Formigine 111-0, Cus Siena–Modena 0-38, Jesi–Firenze 46-12, Lions Amaranto–Colorno 13-43.

La classifica: Romagna 90, Colorno 77, Bologna 75, Modena 74, Pieve 55, Unione San Benedetto 47, Cus Siena 40, Jesi 39, Lions Amaranto 33, Gubbio 28, Firenze 15, Highlanders Formigine 12.

Filippo Mazzoni