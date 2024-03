Sassari - Virtus Bologna: dove vederla

Bologna, 2 marzo 2024 – Trasferta sarda per la Virtus che, domani alle 12 sarà di scena a Sassari. Senza Shengelia e con il solito tournover per gli impegni nazionali, la formazione di Luca Banchi è attesa dal confronto con i sardi da vincere per continuare a consolidare il secondo posto in classifica.

Tirato un sospiro di sollievo dopo che gli esami strumentali hanno escluso lesioni alla caviglia di Shengelia la Virtus si appresta quindi a scendere in campo contro Sassari. A presentare la sfida per i sardi è coach Nenad Markovic.

“Conosco Banchi che allenava in Francia, giocano benissimo; la Virtus ha grandissimi giocatori, riescono a essere squadra, sono la formazione italiana di riferimento in Europa. Hanno giocatori che sono bravissimi a leggere le situazioni nel minor tempo possibile. Per giocare contro la Virtus, dovremo essere più forti, riuscire a fare meno errori possibili".

Arbitri

Direzione di gara affidata a Rossi, Valzano, Capotorto.

Dove vederla

diretta su Eurosport 2, Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno.