La Virtus cade a Sassari: 93 a 88. Luci e ombre per i bianconeri

Sassari, 3 marzo 2024 - Cade la Virtus all’ora di pranzo (93-88 per Sassari). Il Banco è indigesto perché la Virtus non ha le stesse energie di giovedì quando, in Eurolega, sono state sufficienti per arginare l’inizio di Valencia. La Virtus cade in Sardegna perché Sassari ha più spinta e un Jefferson particolarmente ispirato che chiude con 7/10 da tre punti. Luci e ombre per i bianconeri. Le luci sono dettate dalla reazione: nel secondo quarto, sul -13- 42-29, la squadra di Banchi sembra sull’orlo di un tracollo. Invece la Virtus arriva all’intervallo sotto di quattro. E nel terzo prova anche a scappare, sul 55-60 (tripla di Belinelli).

Ma le energie vanno e vengono. Non ci sono né Shengelia né Dobric e alcuni giocatori continuano a non convincere. Ecco, le ombre. Dopo due mesi gli ultimi arrivati faticano. Zizic comincia la gara, ma il suo match si chiude dopo sei minuti. Un minuto in più per il lettone Lomazs che pure si era acceso in Nazionale, ma in Virtus ancora non sanno bene cosa sia e soprattutto quale apporto possa dare. Si arriva in volata. Belinelli accorcia ancora sull’87-86. Poi un tecnico a Lundberg, le triple di Jefferson e tutti a casa.

Giovedì si torna in campo per l’Eurolega. Trasferta fondamentale in Grecia contro l’Olympiacos.

Il tabellino

Banco di Sardegna Sassari-Virtus Segafredo Bologna 93-88

SASSARI: Cappelletti 6, Treier ne, Tyree 17, Kruslin 3, Raspino ne, Gandini ne, Gentile 4, Diop 4, Mckinnie 14, Gombauld 7, Jefferson 29, Charalampopoulos 9. All. Markovic.

SEGAFREDO BOLOGNA: Lundberg 11, Belinelli 21, Pajola 3, Mascolo ne, Lomazs 3, Hackett 11, Mickey 6, Polonara 11, Zizic 4, Dunston 6, Abass 5, Cordinier 7. All. Banchi.

Arbitri: Rossi, Valzani e Capotorto.

NOTE: parziali 27-25; 44-40; 65-62. Tiri da due: Sassari 19/32; Virtus Bologna 23/27. Tiri da tre; 13/24; 10/33. Tiri liberi: 16/21; 12/145. Rimbalzi 27; 24.