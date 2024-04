SERIE A. Domani sera il derby con Reggio Emilia

Quella di domani contro Reggio Emilia sarà la quarta partita disputata dalla Virtus in nove giorni. Anche per questo motivi ieri la squadra allenata da Luca Banchi ha riposato e da oggi inizierà a preparare l’impegno contro i reggiani. In casa bianconera non ci sono particolari defezioni e non è escluso che, tenendo presente che i regolamenti impongono comunque di mandare sei italiani a referto, alla fine vada in campo la squadra che domenica scorsa ha sconfitto Cremona. Gli ospiti non vanno assolutamente sottovalutati dato che già all’andata, contro una V nera rimaneggiata, conquistarono i due punti in palio. Sebbene fino all’ultimo sia stata in dubbio la data in cui questo incontro si sarebbe svolto, l’arena comunque si sta riempiendo per una partita che è molto sentita, ma che può essere definito un derby dato che a Basketcity questa parola è riservata solo alle sfide tra la Virtus e la Fortitudo.