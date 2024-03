Serie A1 donne: alle 18 la sfida in casa di milano. La V nera di Vincent non vuole distrarsi:: "Sanga è fastidiosa»

Milano contro Bologna, anche al femminile. La 19esima giornata di campionato di serie A1 mette di fronte alla Virtus Bologna la matricola Sanga Milano. Alle 18 al Bocconi Sport Center, la formazione di Pierre Vincent è attesa dal confronto contro le milanesi padrone di casa. Dopo la vittoria della settimana scorsa contro San Martino e in attesa di affrontare prossima settimana Schio nello scontro diretto decisivo per il secondo posto in classifica, Cecilia Zandalasini e compagne sono attese dal confronto con le milanesi. Una sfida sulla carta decisa, vista la classifica diametralmente opposta tra le bianconere seconda forza del campionato e il Sanga che invece ha al suo attivo appena 4 punti, ma tenuta con le dovute considerazioni dalla bianconere che non vogliono certo sottovalutare l’impegno. "Milano ha una squadra particolare, le giocatrici sono piccole e velocissime – conferma coach Vincent – Difensivamente dovremo gestire questo aspetto, per me è importante il modo in cui giochiamo una partita e come ci adattiamo alla squadra avversaria". Il coach bianconero va poi nello specifico del confronto. "Questa squadra può darci fastidio perché Toffali può attaccare molto velocemente e mettere in difficoltà le nostre lunghe. Sarà una sfida per capire come possiamo difendere una giocatrice così veloce e come aiutare le nostre lunghe. Noi siamo una squadra di tiratrici, Milano difende di più sotto canestro. Dovremo essere concentrati e capire quali sono i momenti giusti per tirare e quando invece tenere la palla. Dobbiamo approfittare di tutte le partite per potere guadagnare un centimetro in più verso il finale di stagione".

Virtus al completo, con Vincent che conti alla mano avrà a sua disposizione le 11 giocatrici che formano il suo organico.

Le altre gare: Ragusa-Roma 59-49, Sassari-Venezia, Campobasso-Geas Sesto San Giovanni, Battipaglia-Faenza, San Martino-Brixia. Riposa: Schio.

La classifica: Venezia 32; Virtus Bologna 28; Schio 26; Geas Sesto San Giovanni 24; Campobasso 22; Ragusa 20; San Martino di Lupari 16; Brixia, Roma e Sassari 12; Faenza 8; Milano 4; Battipaglia 0.