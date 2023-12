Serie A1 donne: dopo il successo con Gyor, le bianconere ospitano la Geas Sesto San Giovanni. La V nera va a caccia subito del bis

Secondo appuntamento ravvicinato consecutivo per la Virtus femminile, che oggi alle 15.30 alla Segafredo Arena ospiterà la temibile Geas Sesto San Giovanni. Dopo la vittoria di mercoledì sera di Eurolega con le ungheresi del Gyor, adesso Cecilia Zandalasini e compagne vogliono riprendere la propria corsa anche in campionato, anche se la sfida appare tutt’altro che scontata. "Geas è una squadra completa, hanno sofferto l’assenza di Dotto, ora tornata, e di Begic. Giocando una partita a settimana arriveranno molto preparate – sottolinea il coach bianconero Pierre Vincent – Abbiamo cominciato molto bene la stagione, registrando un momento di difficoltà con l’infortunio di Andrè e delle altre ragazze, anche adesso, senza Dojkic, ci è mancato un pezzo importante della squadra. Ci sono ruoli dove fatichiamo a compensare le assenze, ma vedo comunque aspetti positivi, nello spazio concesso a chi ha magari di solito è meno impegnato e vedo tanta voglia di allenarci, cercare soluzioni e mettere energia in campo".

Le altre gare: Battipaglia-Schio, Milano-Ragusa, San Martino -Campobasso, Brixia-Roma, Faenza-Sassari. Riposa: Venezia.

La classifica: Venezia 20, Schio 16, Virtus B. e Campobasso 14, Geas e S. Martino 12, Sassari 10, Ragusa 8, Roma 6, Brixia e Faenza 4, Milano 2, Battipaglia 0.

Filippo Mazzoni