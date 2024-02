SERIE a1 donne. La V nera di Vincent ritrova il campo

Dopo un lungo riposo la Virtus si prepara a scendere in campo, domenica alla Segafredo Arena, per affrontare alle 18 San Martino di Lupari. L’ultima partita delle bianconere risale al 3 febbraio con il derby vinto con Faenza 54-76, da allora una lunga pausa complici gli impegni delle nazionali e poi la Coppa Italia che nel corso dell’ultimo fine settimana ha confermato vittoriosa Schio.

Domenica si torna in campo in un turno spezzatino con Brixia-Milano già giocata e vinta dalle padrone di casa 68-54, mentre Roma-Schio è stata rinviata per l’impegno delle vicentine in Eurolega. Il periodo di sosta è servito alla Virtus di Pierre Vincent per ricaricare le energie e per preparare nel migliore dei modi un finale di stagione che si annuncia intenso e al tempo stesso impegnativo, con Cecilia Zandalasini e compagne intenzionate a dare battaglia e vogliose di regalare al pubblico e alla dirigenza qualcosa di importante.