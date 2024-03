Serie A1 donne: ore 19 a Roma al PalaTiziano. Coach Vincent: "Abbiamo lavorato sui nostri errori». V nera, a Roma per riprendere il secondo posto

Trasferta nella Capitale per la Virtus che, nel posticipo di serie A1 di basket, scende in campo alle 19 PalaTiziano (diretta su Lbf Tv) per affrontare la Oxygen Roma.

La formazione di Pierre Vincent ha la ghiotta occasione di riprendersi in solitario il secondo posto e di riportarsi a -2 dalla capolista Venezia sconfitta a Campobasso. Un’opportunità per riaprire la corsa al primo posto per il quale, conti ma anche partite alla mano sono ancora in corsa Venezia, Virtus e Schio.

"Rispetto alla partita che abbiamo disputato all’andata, Roma giocherà al completo – sottolinea coach Vincent –. Penso siano un buonissima squadra, credo che la classifica sia legata proprio agli infortuni subiti e a una panchina non abbastanza lunga per vincere le partite che dovrebbero vincere, hanno perso spesso per pochi punti".

La parole del coach transalpino tornano poi alla sfida della Segafredo Arena.

"Nella partita di andata contro di noi hanno giocato senza Kalu e poi hanno perso Czukor. Dovremo essere attenti perché a novembre avevamo vinto con ottime percentuali dalla lunga distanza e non tutti i giorni è così, Roma è una buona squadra e dovremo restare tutti concentrati".

Poi Vincent parla della sua squadra. "Questa settimana abbiamo lavorato sulle difficoltà che abbiamo avuto contro Schio, abbiamo faticato al tiro e non è una squadra facile da difendere, abbiamo cercato di spingere e di lavorare con attenzione".

Direzione di gara affidata al trio composto da Foti, Centonza e Yang Yao.

Le altre gare: Sassari-Milano 82-68, Battipaglia-San Martino di Lupari 91-76, Ragusa-Brixia 83-68, Campobasso-Venezia 54-47, Schio-Faenza 90-37.

La classifica: Venezia 34; Schio e Virtus Bologna 30; Geas Sesto San Giovanni 28; Campobasso 26; Ragusa 24; San Martino di Lupari 18; Sassari e Brixia 14; Oxygen Roma 12; Faenza 8; Milano e Battipaglia 4.

Filippo Mazzoni