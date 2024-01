Serie A2: i sostenitori friulani hanno ripulito il settore del PalaDozza nel quale avevano preso posto. Fortitudo, un plauso speciale ai tifosi di Cividale

Sconfitti in campo, vincitori nella vita. Il pubblico di Cividale del Friuli, presente numeroso domenica al PalaDozza in occasione della sfida con la Fortitudo, ha dato segno di grande civiltà ed educazione. Al termine del confronto i tifosi gialloblù hanno lasciato momentaneamente i propri vessilli, si sono rimboccati le maniche e hanno completamente ripulito da bicchieri, carta ed altri rifiuti il settore nel quale hanno assistito alla partita.

"Siamo stati ospitati in maniera cordiale e accogliente, trovando questo impianto pulito e ci sembra doveroso lasciarlo nelle medesime condizioni quando dobbiamo uscire" è stata la frase e un gesto di grande civiltà e rispetto, da parte della tifoseria di Cividale. Un gesto inconsueto, ma di assoluta educazione che conferma come si possa sostenere con passione e partecipazione la propria squadra, ma al contempo ci si possa distinguere per presenza e correttezza come ha sempre fatto la tifoseria friulana.

Oggi intanto la Fortitudo, conquistato l’accesso alla Final Four di Coppa Italia, riprende ad allenarsi al PalaZola in vista dell’ultima sfida della prima fase. Domenica la formazione di Attilio Caja sarà impegnata a Verona con in palio il primo posto del girone al termine della stagione regolare.

Con i risultati di domenica l’unica contendente che può insidiare la Effe è l’altra capolista Forlì, che condivide il primato, ma in svantaggio nei confronti di Fantinelli e compagni nello scontro diretto. Anche i romagnoli sono attesi da una sfida di alta classifica in casa, all’Unieuro Arena, contro Trieste.

Filippo Mazzoni