Soddisfatto il coach anche per la reazione dopo la sconfitta a Valencia in Eurolega. Banchi: "Attenti fin dall’inizio. A volte la squadra va stimolata»

Le parole di Luca Banchi nascondono un sentimento di soddisfazione per come la squadra ha reagito alla sconfitta di Valencia schiantando Pistoia.

"E’ stata una buona partita – racconta il coach bianconero – e soprattutto siamo stati seri e attenti fin dalle prime battute controllando il ritmo e le folate di Pistoia. Nei primi 20’ ci siamo riusciti egregiamente, poi abbiamo avuto un passaggio a vuoto nel terzo periodo, poi abbiamo ripreso una distanza sufficiente per tenerli lontani. A questo punto si archivia un’altro double week con due vittorie anche se resta un po’ di rammarico per Valencia, dove serviva un cinismo diverso, quello che abbiamo avuto ieri sera".

Dopo la trasferta in terra spagnola per la prima volta il tecnico grossetano ha avuto parole dure nei confronti dei giocatori. "Certe volte la squadra va stimolata – conclude Banchi – venerdì non siamo nemmeno tornati a casa, siamo arrivati da Valencia, cambiata la valigia e ripartiti subito. Sono professionisti e grandi campioni, ma la fatica c’è. Pistoia ha grande credito, conquistato sul campo con risultati importantissimi, più il pubblico che è un importante booster. Eravamo in allerta, contro la squadra rivelazione di questa prima parte di stagione".

Per quanto riguarda il mercato in uscita, stando a diverse fonti serbe, Jaleen Smith dovrebbe approdare al Partizan Belgrado.